Недетские игры. В Приморье две школьницы провели «эротический» прямой эфир перед зрителями в одном нижнем белье

Одна из зрительниц сообщила о трансляции в полицию. Фото: pixabay.com

Не успело Приморье оклематься от скандала с интимным видео, снятым шестиклассниками, как появился новый повод для раздора. На этот раз в центре внимания Уссурийск. Там две девочки, ученицы 4-го и 5-го классов провели прямой эфир в одной их популярных социальных сетей. Зрителями их представления стали тысячи человек, большая часть из которых – совершенно незнакомые им люди.

Перед камерой школьницы выполняли различные задания по «заказу» своих интернет-зрителей. Они садились на шпагат, вставали на мостик и выполняли другие гимнастические упражнения. Все бы ничего, если бы на школьницах было немного больше одежды. Кино юные актрисы снимали в одном нижнем белье.

Одна из местных жительниц, увидевших эту трансляцию, мягко говоря, удивилась и сообщила в полицию, рассказав о прямом эфире несовершеннолетних с элементами эротики. Среди десятка тысяч зрителей, были и мужчины, которые также говорили девочкам, как себя вести на камеру. По словам заявительницы, школьницы угождали сильной половине человечества за деньги. По некоторым данным, так девочки хотели заработать на новый iPhone.

Стоит отметить, что по словам источника «КП», видевшего этот прямой эфир, в трансляции не было ничего пошлого и эротического. Скорее там было больше про спорт и гимнастику, но женщина увидела в этом свой подтекст. В любом случае сейчас проверкой всех обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. Они и выяснят детали недетского кино.

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