«Он будет всегда с тобой, а я – нет… »: жителю Владивостока вернули найденный 12 лет назад смертный медальон с трогательной запиской погибшего солдата

Нашли останки солдата 12 лет назад. Фото: @sosedi_spch

Символично, что об этой новости стало известно, 3 декабря – в День неизвестного солдата. Накануне в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи смертного медальона родственнику погибшего советского солдата. Евгений Галифанов – житель Владивостока. Через всю страну он перелетел, чтобы вернуть память о погибшем родном человеке - Борисе Соловьеве.

Как сообщается в официальном аккаунте администрации Приморского района, началось все еще 12 лет назад. Тогда во время проведения поисковых работ у деревни Сяндеба Олонецкого района Республики Карелия «Добровольцы» нашли останки солдата 3 ДНО. Удивительно, что среди личных вещей был смертный медальон, а внутри – записка с трогательным посланием.

Досье погибшего солдата:

Соловьев Борис Михайлович, 1919 года рождения.

Адрес: Ленинград 100, Лесной проспект дом 69, корпус 5, комната 132.

Семья: Цап Любовь Прохоровна.

Родственника солдата нашли во Владивостоке. Фото: @sosedi_spch

Чтобы найти родственников мужчины, пришлось проводить исследование. В какой-то момент и оно зашло в тупик, ведь была вероятность, что люди погибли во время блокады или же были эвакуированы. Однако добиться результата все же удалось. Родных Бориса Соловьева нашли при помощи социальных сетей.

- Борис Соловьев участвовал в боях в составе 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения. За смертным медальном родственник погибшего приехал из Владивостока, - отмечают в администрации. - Теперь почетное место рядом с фотографией Бориса Соловьева займет железный цилиндр, тот самый медальон и карта с указанным местом, где и были найдены останки.

Предлагаем вам прочитать письмо погибшего солдата, которое уже тронуло десятки сердец. Оно простое, лаконичное, но в нем столько добра, света и нежности, что ненароком захочется и самому сесть за перо.

Трогательное письмо сохранилось практически в идеальном состоянии. Фото: @sosedi_spch

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