Катастрофические последствия. Ледяной шторм повредил 80% деревьев во Владивостоке

По словам губернатора, будет разработана программа озеленения Артема и Владивостока. Фото: Администрация Владивостока

Власти продолжают подсчитывать убытки от последствий ледового апокалипсиса, который обрушился на Приморье в ноябре. Напомним, что по подсчетам краевого правительства ущерб от прошедшего циклона был оценен в 1 миллиард рублей. Но даже эта цифра – еще не окончательный вариант. Самые достоверные данные появятся после ликвидации всех последствий непогоды.

Однако уже сейчас в администрации Владивостока готовы рассказать о том, сколько насаждений пострадало из-за ледовой блокады. Цифры оказались катастрофическими.

- Около 80% деревьев получили повреждения. Часть из них, к сожалению, не подлежит восстановлению, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе мэрии.

Вывоз аварийных деревьев и веток с придомовых территорий организован специалистами управления содержания жилого фонда. А прием порубочных остатков лег на плечи КГУП «Приморский экологический оператор». По обновленным данным, всего оператор принял около 360 тонн веток и деревьев.

- В работах по устранению последствий снегопада управляющими компаниями задействовано 990 дворников и 26 единиц техники. Всем им рекомендовано не сбавлять темпы и продолжать эту работу, - уточнили специалисты управления содержания жилого фонда.

Вместе с тем, Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, сообщил о том, что во Владивостоке и Артеме будет разработана программа озеленения. Задача – восстановить все, что погубило аномальное стихийное бедствие.

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