«Ледовый маньяк» наводит ужас на жительниц Владивостока

Местные жительницы напуганы действиями наглеца Фото: pixabay.com

Социальные сети Приморья пестрят сообщениями о неком мужчине, который толкает прохожих. При чем в качестве жертв незнакомец выбирает исключительно представительниц прекрасного пола, которые, судя по всему, не могут дать отпор. Злоумышленника уже прозвали «ледовым маньяком». Своими действиями негодяй запугал жительниц Владивостока.

История началась еще в ноябре, как раз после мощного удара стихии и сильного обледенения.

– В 09:30 я шла по улице Светланская, чуть дальше Авангарда. За мной шел мужчина и еще много людей. Я почувствовала легкий толчок в спину, ну и, естественно, на скользкой дорожке упала. Люди, проходящие мимо, и «милый» мужчина, который видимо посчитал, что я медленно хожу, не помогли даже встать. Упала я на колени, к вечеру одно сильно опухло и посинело. Поехали в травмпункт №1. Там при разговоре с травматологом я рассказала, что произошло. Мне ответили, что я не первая с такой историей, что уже обращались женщины, которых подтолкнули на льду. Милые дамы, будьте осторожны! Я, слава богу, отделалась сильным ушибом и гематомой, а кто-то – и переломами, – предостерегла тогда горожанка.

Неизвестный толкает прохожих Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако многие сочли историю за вымысел или списали на банальное стечение обстоятельств, мол человек сам подскользнулся и нечаянно толкнул девушку. Позже еще более странной историей поделилась другая горожанка, заверив, что в районе Второй речки ее специально толкнул мужчина, при этом шел он вместе с девушкой, придерживая ее под ручку. Конечно не исключено, что у страха глаза велики и женщине просто померещился злой умысел прохожего.

Новый случай, который произошел совсем недавно, уже заставил многих всерьез задуматься о существовании маньяка, не на шутку напугав представительниц прекрасного пола.

– 7 декабря я вышла прогуляться у моря. В 16:30 на Набережной, рядом с местом, где раньше был дельфинарий. Навстречу мне шел мужчина в темном пуховике длиной до середины бедра. Капюшон был на голове, и лица я не видела. Тротуар широкий, льда нет, людей гуляло очень мало. Поравнявшись со мной справа, он сильно толкнул меня в правое плечо открытой ладонью. Я не упала, но отступила пару шагов назад по инерции и, конечно же, испугалась. Он прошел дальше, а я обернулась, не понимая, в чем причина. Внешне по облику это молодой мужчина ростом, наверное, 180. На моем месте могла оказаться девочка-подросток, беременная или пожилая женщина, любая может упасть и травмироваться, – поделилась еще одна местная жительница.

Пользователей интернета крайне возмутила ситуация, при этом многие вспомнили, что не так давно во Владивостоке пострадала еще одна девушка. Но случай не связывали с прошлыми, так как ЧП произошло не на улице. Якобы неизвестный толкнул горожанку в цветочном пассаже. Жертва упала, разбив витрины, а «герой» поспешил скрыться.

«Что за обиженный? Сейчас толкает, а не дай бог за нож возьмется», «Кто-нибудь рано или поздно шмальнет в него с травмата в спину», «Пожалуй, положу в кармашки шило и перцовку», «Мужика такой "крутой" толкнуть конечно не решится, то что прохожие заступятся тоже маловероятно, люди у нас такие с девизом по жизни – своя рубашка ближе к телу. Девушка рассказывала: упала в гололед по пути на работу еле встала, мимо народ проходит, как будто не замечает, видимо социальную дистанцию так держат. Остается надеяться что такой "смельчак" толкнет даму, которая окажется КМС и МС по боксу или кингбоксингу, и она его уроет по полной», – высказывают мнения приморцы.

Стоит отметить, что при таком большом общественном резонансе в полицию Владивостока пока не поступило ни одного заявления от пострадавших. Ведомство не может начать официальную проверку, основываясь только на слухах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14