«Супербоевик под вой полицейской сирены»: уходя от погони, Mark II протаранил четыре машины в Уссурийске

Водителя уже задержали, полиция начала проверку по факту ДТП. Фото: принтскрин видео.

Массовая авария в Уссурийске попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Приморцы сравнивают кадры с серьезным блокбастером или легендарным «Форсажем». И такая ассоциация вызвана неспроста. Случилось все ночью на улице Чичерина. На проезжей части практически ни одной машины. На обочине дороги достаточно плотно припаркованы автомобили, некоторые из которых вскоре пострадают от удара, но об этом чуть позже.

В следующую секунду на видео появляется Toyota Prius - такси, водитель которого аккуратно выезжает со второстепенной на главную дорогу. Тут и начинается «фильм». В это время со стороны Слободы на приличной скорости едет Mark II, который даже не пытался притормозить перед выезжающим такси. Разумеется, результат – авария. Машины столкнулись. Но среди пострадавших не 1, а 4 транспортных средства. Скорость была настолько внушительной, что после первого удара Mark продолжил движение и столкнулся еще и с припаркованными авто.

Позже в кадр эффектно заезжают патрульные машины. Полицейская сирена и несколько служебных автомобилей дают понять, что Mark II пытался уйти от погони. Но вот не вышло. Путь перегородило такси.

Пользователи сети отшучиваются, что вина за аварию ляжет на плечи водителя такси. Тем временем, известно, что травмы в ДТП получил только водитель Mark II. «Бегун» уже задержан.

По информации источника «КП», мужчина превысил скорость. Сотрудники ГИБДД это нарушение зафиксировали и потребовали его остановиться. Однако тот предпочел податься в бега. Позже станет ясно почему. Мужчина лишен прав за вождение. По факту аварии полиция уже проводит проверку.

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