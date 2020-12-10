Появилось видео ночной погони в Приморье, во время которой Mark протаранил 4 авто

Лихач спровоцировал массовую аварию в Приморье Фото: принтскрин видео.

Кадры, похожие на съемки голливудского фильма, попали в сеть с камеры уличного наблюдения в Уссурийске. Минувшей ночью в районе Междуречья произошло массовое ДТП. Лихач на Toyota Mark II повредил 4 машины, уходя от полицейской погони.

Водитель Мark II на всех парах мчал по главной дороге на улице Чичерина и какое-то время даже удачно отрывался от преследования. Однако вместо полиции лихача невольно остановил водитель такси. Toyota Prius, выезжающая с второстепенной дороги, преградила путь «гоночному болиду».

От удара Mark по касательной задел припаркованную Toyota Ractis и буквально протаранил Subaru Forester, а тот отлетел на Honda CR-V. Как отмечают аварийные комиссары, у лихача из-за которого пострадало столько машин, не оказалось страховки. Во всех подробностях ночного ЧП разбираются полицейские.

«Супербоевик под вой полицейской сирены»: уходя от погони, Mark II протаранил четыре машины в Уссурийске

Закончилось все массовым ДТП и кинематографичным задержанием [видео]

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