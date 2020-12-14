«Хлеба и зрелищ» или почему толпа детей с упоением снимает избиение сверстницы – разбираемся в зверском инциденте в Приморье

Сейчас в школьной драке разбираются полиция и СК. Фото: принтскрин видео.

В начале месяца в приморском поселке Заводской толпа школьников сняла на камеру, как 13-летняя девочка публично избивает одноклассницу за оскорбление. Жестокость подростка шокировала многих. Школьница колотила ее руками, хваталась за волосы и не прекращала бить даже тогда, когда сверстница упала на землю. Практически на коленях она словно молила о помощи свидетеля драки, но никто не вмешивался. Пользователи сети были удивлены и тем, что режиссером жесткого самосуда стали мальчики, которые всячески подбадривали зачинщицу наносить новые удары.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полиция, СК и сама школа. Пока говорить о результатах их проверок слишком рано. Однако вынести проблему, касающуюся морали и человечности, можно уже сейчас. Предметом дискуссии станет то, почему же дети все чаще в подобных ситуация достает из карманов мобильные и начинают снимать все на камеру, а не трубят родителям и не зовут на помощь. Вместе с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае «Комсомолка» попыталась выяснить, как предотвратить такой скандал, чтобы не допустить трагедии и что может предшествовать детской жестокости.

- Есть такой термин – «Травля». У него есть синоним иностранного происхождения – «Буллинг». В поселке Заводском произошел эпизод, имеющий отношение к этому процессу. Настоятельно рекомендую всем взрослым, как родителям и законным представителям, так и всем педагогам, работающим в детских образовательных организациях, прочесть как можно больше информации о том, как предотвращать этот процесс, и о том, как помочь детям выйти из подобной ситуации, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. - Иногда травле подвергается и сам ее зачинщик - тот, кто унижает, подавляет и издевается над другими. Заслуживает ли он наказания от тех, кого унижал? Кто это должен решать? Задача взрослых – научить детей находить выход из любой конфликтной ситуации мирно. Наказать своего обидчика или обидчика друга – ведь этому тоже учат родители, не так ли? Но это – не решение конфликта. Любая агрессия порождает ответную агрессию.

К сожалению, мало кто по-настоящему осознает мысль о том, что дети – отражение взрослых. Свое поведение они часто копируют у родителей, соседей, знакомых. А порой взрослые показывают крайне дурной пример.

- Прежде, чем что-то спрашивать с детей, спросите с самого себя. Дети видят массу видео, снятого очевидцами того или иного события не только в социальных сетях, но и в средствах массовой информации. И снимают это видео не дети. Аварии, избиения, насилие – этот список информационных поводов, тиражируемых в различных каналах массовых коммуникаций, гарантирующий статистику просмотров, можно долго продолжать, - говорит Ольга Романова. - Видео из поселка Заводского в сеть выложил взрослый человек. Что на этом видео? Девочка, которая таким образом защищает свою подругу? Или девочка, которая применяет насилие, продолжая травить жертву? Что снимают дети, наказание обидчицы или осознанное унижение жертвы? Если при разных ответах на эти вопросы у вас в голове возникает разное отношение к увиденному – у вас проблема. Вы не сможете объяснить ребенку, что снимать подобное – недопустимо. Ровно настолько, насколько и действовать подобным образом, наказывая своего обидчика или обидчика своих друзей.

Мораль всей этой истории проста – чтобы ваш ребенок в подобных ситуациях бил тревогу и пытался урегулировать конфликт среди своих сверстников, взрослые сами должны уметь бить тревогу и уметь урегулировать любой конфликт, не прибегая к мерам физического или психологического воздействия. К сожалению, этот навык многими потерян. Так может быть лучше начать с себя?

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