Во Владивостоке из-за коронавируса закрыли 85 классов. Детей перевели на дистанционное обучение

Во Владивостоке часть школьников перевели на дистанционку Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая коронавирусная инфекция не утихает в Приморском крае. Эпидемия влияет на все сферы жизни и образование не стало исключением. Едва прошел буквально месяц после затянувшихся осенних каникул, как специалистам пришлось отправить часть школьников на дистанционное обучение, а некоторых воспитанников детских садов – по домам.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, во Владивостоке на данный момент на дистанционное обучение перешли ученики 85 классов в 34 школах. Также из-за коронавируса закрыты 7 групп в 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

В крае ежедневно продолжает расти число новых случаев заболевания опасной инфекцией. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 238 местных жителей. Общее число больных – 25 219. За последние 24 часа болезнь унесла жизни еще 5 человек. С начала пандемии в Приморье умерли уже 292 пациента.

Чтобы защитить себя и близких и избежать массового перевода на дистанционное обучение, как это было весной, специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться санитарных требований. Необходимо пользоваться антисептиками, носить макси и соблюдать «социальную дистанцию».

При этом вопрос о полном возвращении к дистанционному обучению, как это было еще весной, в Приморье не стоит. По крайней мере, официально.

- Ситуация в школах стабильная. В первой четверти классов на дистанционном обучении было в три раза больше, - сообщили в мэрии Владивостока.

Но это не мешает родителям распространять непроверенную информацию о том, что зимние каникулы для детей якобы «уже точно продлят», или что в январе всех поголовно отправят на дистанционку, такое решение принято и скоро будет озвучено.

Как пояснили в краевом министерстве образования, второе – домыслы. Что касается продления каникул, то это вопрос не такой простой. Напомним, большинство муниципалитетов в приморье продлевали осенние каникулы на неделю.

- По продлению каникул - ждем рекомендации Минпросвещения России, - сообщили в пресс-службе правительства края. - Цели переводить приморских школьников на дистанционное обучение не стоит.

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