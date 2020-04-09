Как теперь «Учат в школе»: приморские дети поделились впечатлениями от дистанционки

В условиях пандемии и угрозы распространения коронавируса школы Приморья вынуждено перешли на дистанционное обучение. Естественно, что систему, с которой ранее не сталкивались ни учителя, ни их подопечные, в первую неделю освоили далеко не все. Да и сама программа, как оказалась, работает пока не идеально. «Комсомолка» пообщалась с местными жителями и узнала у родителей, педагогов и ребят, как теперь «учат в школе».

«Все хорошо, но по жениху скучаю» – первоклашка

Елизавета в этом году заканчивает обучение в первом классе лицея №3 во Владивостоке. Ребятам пока не ставят оценок, но раньше частенько вызывали к доске. Сейчас Лиза, как и другие ее одноклассники, на дистанционном обучении. Мама девочки, в семье которой есть младший братик, не работает, поэтому может полностью контролировать процесс.

– Не знала, что на сайте с дистанционным обучением есть чаты – родительский и с учителем. В первый день мы просто пропустили уроки, так как ждала отмашки по ватсапу, а сообщение о начале занятий было в Интернете. Во вторник уже разобрались, но подключиться получается только с телефона, на нетбуке и планшете сайт Учи.ру не открывается, – поделилась мама девочки.

Анна рассказала, что уроки у дочки начинаются в 8:30. С утра учитель открывает доступ ко всем заданиям и пишет тему, в которую необходимо зайти. Всех присутствующих, как и полагается, отмечают. 20 минут дается на решение карточек по русскому языку, столько же на математику. Перерыв между уроками 10 минут. После этого доступ закрывается. Дальше родители продолжают процесс домашнего обучения самостоятельно, по школьным учебникам.

– Сама дочка не может открыть сайт, у нее не получается даже зайти на следующую карточку, поэтому сидим решаем вместе. Естественно не обходится без нервов. Понятно, что ученики начальной школы могут заниматься только с родителями, – отметила жительница Владивостока.

Лиза же в своем домашнем обучении в основном находит плюсы.

– Можно играть с братиком, да и вообще мне нравится так учиться, мама помогает. Иногда правда ругает, если не хочу заниматься. Единственное я по жениху скучаю, он в моем лицее учится, – заявила 7-летняя школьница.

Жених Лизы тоже не отстает от учебного процесса. Фото: предоставлено читателями

На «удаленке» мы с сестренкой

Две сестры Ира и Катя учатся в одной из школ Первомайского района Владивостока, старшая – в 9-ом классе, младшая – во 2-ом. Учебный процесс у девочек проходит по-разному, отличается не только время уроков, сами предметы, ну и в целом их подача.

– В начале недели была полная неразбериха. Ушли на работу, старшая сидела за компьютером, вернулись вечером, а она до сих пор пытается сделать уроки. Оказалось, что полдня не получалось открыть электронный дневник, где некоторые учителя размещают задание. Также мучилась с сайтом РЭШ и пыталась загрузить Учи.ру, – рассказывает мама девочек.

По словам Светланы, к середине недели старшей дочке удалось разобраться с трудностями, но некоторые моменты все же смущают.

– Дочка ответственно подходит к обучению, встает в 8 часов утра и занимается в среднем до обеда. Получается, что учится с первой смены. Но как таковых уроков по видео нет, детям просто дают кучу заданий, мол, разбирайтесь сами, при том, что скоро экзамены и выпуск. Некоторые учителя вообще оставляют задание на страничке в социальный сети, интересный конечно подход. Вот попробуй, собери, половина в одном месте, треть в востапе, часть на всероссийском сайте, – отмечает обеспокоенная родительница.

Сама старшеклассница по этому поводу не унывает. Ира рассказывает, что стала лучше вникать в темы, ведь приходится во всем разбираться в основном самой. Родители на работе, а бабушка помогает младшей сестренке.

Старшеклассница занимается самостоятельно в другой комнатеФото: Милана СОКОЛ

– У нас есть расписание уроков, но его никто особо не соблюдает, просто делаем задания в течение дня. Сейчас через Учи.ру решаем темы по алгебре и геометрии, в основном это повторение. На других сайтах не занимаемся. Выполненные уроки скидываем через электронный дневник, правда он не всегда открывается, или напрямую учителям через электронную почту. Некоторые педагоги прикрепляют ссылки с разъяснением, но редко. Оценки у меня сейчас стали даже лучше, чем, когда в школу ходила, – похвасталась Ира.

С младшей Катюшей все уроки усердно делает бабушка, можно сказать, что Валентина Павловна по-честному заново осваивает школьную программу. Как оказалось процесс удаленного обучения не обходится без рисования, изготовления поделок и вообще всех школьных предметов. Исключение составляет лишь физкультура. Хотя бега по квартире, которые периодически устраивают девчонки, заменяют и ее.

– Если старшие дети могут учиться сами, то младшим явно нужна помощь взрослых. Сидя дома одни на самоизоляции, малыши просто не потянут сами все уроки. У нас очень хорошая учительница, организовала для всех доступный учебный процесс. В родительском чате диктует все задания, скидывает разъяснения, примеры, рассказывает, как правильно оформлять. Задания учитель отправляет около 10 утра, выполнять их можно до 18:00, – поделилась мама второклашки.

Бабушка активно включилась в процесс обученияФото: Милана СОКОЛ

По словам бабушки, которая занимается с внучкой, младшенькой учиться нравится. Женщина отмечает, что времени хватает и на уроки, и на мультики, и на полноценные приемы пищи.

– Сегодня мы выполнили три задания. Довольно объемные – картинки рисовали и рассказ придумывали. До этого поделку мастерили. Учительница скинула подробную инструкцию, как выполнить. Получился у нас с Катюшей красивый грибочек. Мы с удовольствием учимся, – рассказала бабушка.

Чай попил и за уроки

Нелегко дается грызть гранит науки Евгению из 8-го класса школы №47 Владивостока. 14-летний подросток увлечен компьютерными играми, девчонками и общением с друзьями в соцсетях. Словом всем, чем угодно, кроме учебы, поэтому маме приходится выступать в роли надзирателя.

– На платформе Учи.ру занимались только один день, часть заданий там платная. Сейчас домашнюю работу получаем по ватсапу и в электронном дневнике. Посмотрела сама на это количество и удивилась, действительно много. А мой еще и учиться ленится, приходится заставлять, ругаюсь, куда без этого. Отдохнул, чай попил и снова за уроки, – констатировала Александра.

По словам жительницы Владивостока, сыну учеба дается сложно, даже во время обычного школьного процесса, а сейчас необходимо прикладывать максимум усилий, поэтому «домашка» растягивается на весь день.

Учителям не легче

Задача организовать процесс дистанционного обучения легла на плечи работников образования. Собрание учителей и директоров школ, выбор лучших программ, дискуссии, настройка оборудования – все для того, чтобы ученики смогли получить необходимые знания. Однако, как быть, если у детей попросту нет компьютера, интернета или родители решили намеренно продлить чадам каникулы.

– Еще на прошлой неделе начали заливать задания через «Сетевой город», отправила их ученикам 1 апреля. Изначально думали, что вернемся к нормальной учебе 6 числа. С понедельника по среду электронные дневники толком не загружались. Вчера пыталась зайти, минут 40 заполняла три предмета, в итоге все зависло. Нормально подключиться удалось лишь сегодня, – рассказала учитель начальных классов одной из школ поселка Врангель.

Задания ученикам в итоге решено было отправлять через мессенджер. В ответ родители присылают выполненную домашнюю работу и даже записывают на видео, как дети учат стихи.

– На Учи.ру каждый день дается 20 бесплатных заданий. Я в определенное время открываю своему классу доступ. За час они по желанию могут решить математику, поучить русский и английский языки или окружающий мир. Дополнительно им создаю карточки, для повторения темы, которую проходим, – поделилась Татьяна Александровна.

По словам педагога, для проведения полноценных уроков в онлайн режиме необходима не только специальная программа, например Zoom, ну и высокоскоростной интернет. А с этим в поселке проблема.

– Родители просят, чтобы я по видео разъясняла все уроки. Но при этом только одна семья установила необходимую программу. В классе у нас нет Wi-Fi, нужно идти в кабинет информатики или конференц-зал, дома тоже связь не особо ловит. У 6 учеников вообще дома нет компьютеров, только телефоны, у некоторых есть техника, но нет интернета. Приходится к каждому искать индивидуальный подход, пытаться удаленно объяснять школьную программу. Бывает, что и на родителей нужно наседать, не помогают детям или не присылают выполненные задания, – констатировала педагог.

Официально

На данный момент специалисты Министерства образования Приморского края рассматривают возможность досрочного завершения учебного года для 1-8 классов. Министерство просвещения России направило рекомендации в регионы, согласно которым местные власти должны организовывать учебный процесс в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

При благоприятном развитии событий ученики смогут продолжить последующее обучение дистанционно. При всплеске заболеваемости, у детей в этом году каникулы начнутся раньше. Годовые оценки при этом будут выставляться по результатам завершенных четвертей и с учетом всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате.

На сегодняшний день в крае официально выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом COVID-19 впервые обнаружен у двух маленьких пациентов.

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