«Скоро вернусь в строй»: у губернатора Чукотки, госпитализированного после контакта с зараженным, не нашли коронавирус
У Романа Копина, губернатора Чукотского АО, не нашли коронавирус. Анализы, взятые у главы региона в больнице, показали, что он не заражен. Об этом он сообщил своим подписчикам на своей странице в инстаграме.
- Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй, - написал Роман Копин.
Напомним , что 28 июля губернатор Чукотки разметил на своей странице пост о то, что после контакта с зараженным коронавирусом, у него несколько дней держалась высокая температура. В итоге было принято решение госпитализировать главу в Чукотскую окружную больницу. Там у Романа Копина диагностировали пневмонию и взяли анализы на коронавирус. Сегодня стали известны результаты тестирования. Губернатор не заболел Covid-19.
С начала эпидемии на территории Чукотского АО зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 146 пациентов, которым ранее подтвердили диагноз Covid-19. Зафиксирован в округе один летальный случай. По статистике в июле каждый день заболевание находят у 1-2 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU