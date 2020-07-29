«Детвора начала захлебываться»: мужчины, рискуя жизнью, спасли троих утопающих в Приморье

Страшная история, но со счастливым концом развернулась на популярном приморском пляже в поселке Волчанец Партизанского района. Спокойный отдых на берегу залива Восток оказался нарушен, когда в набежавших волнах стали тонуть двое ребятишек. Душераздирающие крики о помощи заставили взрослых действовать быстро и без оглядки. На детские крики среагировала и мать 6-летней малышки и ринулась спасать чадо, даже не умея плавать. О настоящем мужском поступке, самоотверженности и храбрости «Комсомолке» рассказала свидетельница.

Море волнуется раз

21 июля Светлане Холондач из Арсеньева запомнится еще надолго, впрочем, как и нескольким десяткам отдыхающих, которые стали невольными свидетелями происшествия на воде. Море в тот день было неспокойное, оно и понятно, ведь буквально накануне в Приморье бушевала непогода и волны местами достигали 2,5 метров. Но несмотря на многочисленные предупреждения спасателей с просьбой покинуть побережье, многие все же остались.

Погода, казалось, наладилась. Да и кого волнуют набегающие «барашки», когда так хочется освежиться, да и до воды рукой подать.

Погода на побережье стояла отличная и ничего не предвещало беды. Фото: arstv, Светлана Холондач

– Здесь стоят кругом базы, также люди отдыхают в палатках, народу в тот день было достаточно. Пока взрослые отвлеклись, мальчишка лет 10 и девочка 6 лет взяли круг и без разрешения пошли кататься на волнах. Ребят очень быстро стало уносить в море, за считанные минуты они оказались примерно в 30 метрах от берега. Сильные волны выбили из-под купающихся круг, детвора стала захлебываться и тонуть, – вспоминает Светлана.

Мужчины с большой буквы

Детские крики о помощи услышали на берегу. Первым к утопающим добрался один из отдыхающих, мужчина мастерски доплыл на круге до детей и подхватил малышку. Пока незнакомец вытаскивал ребенка на сушу, спасать мальчишку бросилась его мама. Женщина отважно пробиралась через волны, пытаясь помочь сыну. Но, как оказалось, жительница Артема сама не умеет плавать. Поэтому когда Наталья подхватила мальца, силы ее окончательно покинули и помощь со стороны понадобилась уже ей самой.

– По берегу бежала какая-то женщина и звала на помощь тех, кто умеет плавать, указывая куда-то в воду. Вот тут на подмогу и кинулись настоящие мужчины – житель Арсеньева Александр Савин и молодой парень из Амурской области Анатолий Новоселов, – помогла восстановить цепочку событий свидетельница.

Светлана вспоминает, что Александр, преодолевая огромные волны, добрался до утопающих, схватил мальчишку и передал его подоспевшему на выручку Анатолию. Амурчанин благополучно доставил юнца на берег, после чего снова ринулся в пучину, чтобы помочь вытащить захлебывающуюся водой женщину. Вдвоем это оказалось сделать гораздо проще, а на суше Наталью уже подхватили неравнодушные отдыхающие. Обессилившая мамочка еще долго лежала на берегу, пытаясь отойти от пережитого. Вот так в одночасье оказались спасены сразу три человеческих жизни. Скорую решили не вызывать, а вот воспитательная беседа с непоседами явно понадобилась.

Скромный герой

Несмотря на то, что Александр Савин проживает в Приморье, связаться с ним оказалась довольно сложно. Контактами поделились друзья мужчины, которые охарактеризовали его, как порядочного, доброго и отзывчивого человека. Однако дозвониться до него удалось, лишь когда мужчина вместе с семьей вернулся с отдыха в родной Арсеньев. В обычной жизни Александр работает водителем большегруза и воспитывает детей.

– Раньше никогда не приходилось спасать людей. Но времени на раздумье не было, да и пугаться было некогда, – скромно прокомментировал свой поступок приморец.

Водитель из Приморья спас на отдыхе людей. Фото: из личного архива героя публикации

О подвиге Александра помогла узнать именно Светлана, женщина опубликовала фото героя в популярном паблике Арсеньева – arstv. Бывший главный редактор газеты «Восход» не только поделилась доброй историей в сети, но и передала данные спасателям.

– Началась подготовка соответствующих документов для награждения Александра Савина, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Надеемся, что в Амурской области с почестями встретят и второго героя, Анатолий Новоселов, скорее всего, еще не вернулся из отпуска. Связаться с ним лично пока не удалось.

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