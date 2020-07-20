Хроники апокалипсиса: как Приморье переживает штормовое 20 июля

Понедельник – день тяжелый, а для Приморья, где бушует непогода – вдвойне. Настоящее испытание устроила жителям края стихия, не на шутку разгулявшись в начале новой рабочей недели. И кажется, дождь со шквальным ветром пока и не думают униматься. То ли еще будет. По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью ожидается усиление осадков. Атмосферный фронт должен отступить к следующему утру. Рассказываем о событиях этого дня с фото и видео.

Падают деревья, летят столбы

Пожалуй, сегодня сложно найти хоть один район Владивостока, где штормовой ветер, порывы которого достигают 27 метров в секунду, не повалил бы деревья. Только в официальных списках мэрии города оказалось 19 адресов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791440" frameborder="0"></iframe> Массивный ствол перегородил проезд сразу в нескольких направлениях.Видео: dps_vl

При этом массивные стволы перегораживают проезд или вовсе падают на припаркованные авто. Да-да, в очередной раз автовладельцы решили, что их проблема не коснется. Многие не позаботились о безопасной стоянке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791436" frameborder="0"></iframe> Дорогой джип придавило упавшим деревом во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

Пострадали не только авто, непогода наложила свой отпечаток и на сферу ЖКХ. Некоторые улицы оказались частично обесточены из-за порыва проводов, других коммунальных аварий или падения ЛЭП. Оторвавшиеся ветки и стволы деревьев повисают на линиях электропередач, аварийные бригады сегодня трудятся в авральном режиме. Так, временно оказался обесточен дом №79 на Леонова, где рухнула опора с проводами. Специалисты уже занялись ремонтом.

Из-за коммунальной аварии оказалась обесточена часть Русской. Там в щитовой управляющей компании повреждены два рубильника. А во дворе дома №27 дерево повредило сеть уличного освещения. Провода пострадали также на Луговой, Острякова, Чапаева и Чайковского.

Упавшие деревья спровоцировали коммунальные аварии в Приморье. Фото: vpes.ru

– Оперативные бригады ВПЭС работают в усиленном режиме. В связи с сильным ветром во Владивостоке возможен порыв на линиях электропередач, короткое замыкание и другие аварийные ситуации на электросетях, – рассказали в пресс-службе МУПВ «ВПЭС».

В крае упавшие деревья нарушили подачу электричества между селами Рязановка и Ромашка в Хасанском районе. Потребителей частично подключили к резервной схеме электроснабжения. Из-за дождя и сильного ветра в Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК») введен режим повышенной готовности по южным районам края. В Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском районах, а также во Владивостоке, Артеме, Большом Камне и Находке энергетики будут работать в круглосуточном режиме. 25 бригад в сопровождении 29 единиц техники займутся устранением последствий разгула стихии.

Море по колено

Несмотря на штормовое предупреждение, заблаговременное оповещение и просьбы спасателей воздержаться от купания и выхода в море, находятся смельчаки даже в такую непогоду. Очевидец запечатлел на видео попытки двух рыбаков справиться с морской стихией. Отвага, граничащая с безумием – не иначе. На надувной лодке мужчины решили покорить пучину, при том, что высота волн сегодня может достигать до 2,5 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791487" frameborder="0"></iframe> Рыбаки на резиновой лодке выходят в акваторию во время шторма в Приморье.Видео: nadega.inform

Обращались заранее сотрудники МЧС и к отдыхающим на побережье, настоятельно рекомендуя его покинуть. Просили местных жителей отменить все туристические маршруты и вообще не выезжать за пределы населенных пунктов, но, что-то пошло не так. Вблизи Большого Камня, на полуострове Ханган пляж полон отдыхающих. В какой-то момент порывистый ветер налетел на палаточный городок и хлипкие пристанища туристов попросту унесло в море.

Палатки сорвало ветром на пляже Ханган. Фото: nadega.inform

В неприятной ситуации сегодня оказались не только любители пляжного отдыха, но и владельцы маломерных судов. Из-за поднявшейся волны, катера и лодки начало уносить от причала на Токаревском маяке во Владивостоке. Судя по всему, плавредства были пришвартованы абы как. Один из катеров утонул прямо на глазах у очевидцев. Кстати, наблюдатели засняли происходящее на телефон, а вот вызывать спасателей почему-то не спешили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791404" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке затонул катер.Видео: dps.control__

SOS

Искренне надеемся, что телефоны экстренных служб вам не понадобятся, но предупрежден – значит вооружен.

Жителей края просят соблюдать меры безопасности, а в случае происшествия звонить по телефонам: 101, 112 и по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397. Во Владивостоке жалобы можно озвучить по следующим номерам: Единая диспетчерская служба 2222- 333 (круглосуточно). Также о проблемах можно расскзать по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Кстати, именно сегодня, когда бушует непогода, стало известно о назначении нового министра ГО и ЧС в Приморье. О том, что на должность заступает Александр Златкин, объявил на совещании губернатор края Олег Кожемяко.

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