Коронавирус в Приморье, последние новости на 30 июля 2020: режим повышенной готовности продлен до 14 августа

По данным оперативного штаба 30 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 6608 (+108 за сутки). Из них вылечились 5100 (+147 за сутки). За сутки три человека погибли, итого число жертв с начала пандемии в Приморье уже 77.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

В Приморье продлили режим повышенной готовности до 14 августа.

В крае до этого дня приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли, за исключением упомянутых в 21-пг от 18 марта.

Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. Но можно ходить в зоопарки, заниматься тренировками по командными видами спорта в крытых помещениях и пешеходные экскурсии в группах не более чем по 5 человек.

Не допускается и оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Запрещено также использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания.

Бюджет Приморского края вновь пересмотрели и увеличили расходы на борьбу с COVID-19 и его последствиями

Дополнительные средства предусмотрят на выплаты безработным, аграриям и другие социально значимые направления. Корректировки в главный финансовый документ края представила председатель Правительства Приморья Вера Щербина в среду, 29 июля.

«Изменения вызваны меняющейся ситуацией. По-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются в примерно 6,2 миллиарда рублей по консолидированному бюджету. Из них около 1 миллиарда рублей теряют органы местного самоуправления. Более 5 миллиардов – реальные потери краевого бюджета», – отмечает Вера Щербина.

По уточненной оценке, общий объем доходов в 2020 году уменьшается на 1,221 миллиарда рублей и составит 142,8 миллиарда рублей. При этом благодаря дополнительной финансовой помощи из федерального центра поступления в краевую казну увеличены на 3,4 миллиарда рублей.

На стимулирующие выплаты приморским медикам-борцам с COVID-19 направят 420 миллионов рублей

Почти 7 тысяч медицинских работников продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе. На эти цели из резервного фонда выделено еще 420 миллионов рублей.

Деньги получат как работающие с COVID-больными медработники, так и водители «скорой», уборщики, дезинфекторы и прочие.

«Деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях коронавируса получат медицинские работники, работающие с COVID-больными, а также обеспечивающие условия для оказания помощи – дезинфекторы, уборщики, водители автомобилей скорой помощи и другие. В настоящее время в борьбе с COVID задействованы 6825 человек из 77 медучреждений Приморья. Все они получат положенные выплаты», – сообщила заместитель председателя Правительства края – министр здравоохранения Анастасии Худченко.