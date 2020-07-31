Школьница, которая пришла на ЕГЭ во Владивостоке зараженная коронавирусом, нарушила федеральный закон

В начале июля ученики школы №25 Владивостока сдавали ЕГЭ по русскому языку в школе №74. Там едва не случилось ЧП. «Комсомолка» уже писала о том, что одна из учениц, которая подозревала, что заражена коронавирусом, пришла на тестирование вместе со здоровыми выпускниками. На следующий день у нее подтвердился диагноз, а всех тех, кто находился в аудитории вместе с ней, временно отстранили от занятий. Только вот на карантин 11 контактных тоже отправили не сразу, они еще успели сдать два экзамена, прежде чем узнали о том, что их одноклассница больна. Чтобы выяснить, что пошло не так при проведении единого государственного экзамена и заразился ли в итоге кто-то из учеников, мы обратились в региональное отделение Роспотребнадзора.

В ведомстве корреспонденту «КП-Владивосток» разъяснили, что со стороны школы все необходимые меры в связи с текущей эпидемиологической ситуацией были соблюдены. У входа в школу у выпускников проверяли температуру, в кабинете ученики сидели на расстоянии друг от друга, а сами аудитории обрабатывали специальными средствами. Примечательно, что даже у зараженной температура тела была в норме.

Специалисты также рассказали и о самой заболевшей девушке. Совершеннолетняя выпускница почувствовала себя плохо за несколько дней до сдачи экзамена. 3 июля ее осмотрел врач на дому. На вопросы: выезжала ли она за пределы Приморского края и контактировала ли с зараженными, ответила отрицательно, хотя ее одноклассники в беседе с «Комсомолкой» говорили об обратном.

В итоге терапевт поставил диагноз ОРВИ и выдал ей справку о временной нетрудоспособности. 5 числа девушка сама сдала анализы на коронавирус. Только вот информация о том, что она под подозрением, не дошла ни до классного руководителя, ни до директора школы. Выпускница и ее родители по неизвестной причине утаили этот факт, они не предоставили администрации учреждения справку о временной нетрудоспособности и амбулаторном лечении девушки. А они сделать это были обязаны.

После проведения расследования сотрудники Роспотребнадзора установили, что действия выпускницы прямо нарушают Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Однако привлечь ее к ответственности будет крайне сложно, поэтому специалисты надеются на сознательность граждан и на то, что такая ситуация больше не повторится.

Вместе с тем, открытым оставался и вопрос о контактном круге лиц. Родитель одного из учеников рассказал «КП» о том, что ни у кого из детей не были взяты анализы на коронавирус. Здесь все тоже оказалось не так-то просто. Исходя из ответа ведомства, Роспотребнадзор запрашивал информацию о местожительстве выпускников, но предоставить такие сведения школа отказались.

К счастью, случай в 74 школе не привел к новой вспышке заболеваемости. По состоянию на 29 число, ни у кого из контактного круга диагноз не подтвердился. Однако, сотрудники надзорного ведомства напоминают, что если бы из-за девушка заразила кого-то из одноклассников, избежать наказания не вышло бы.

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