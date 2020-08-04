2020-08-04T04:37:31+03:00
Общество

Тайфун «Хагупит»: из-за стихийного бедствия в Приморье объявлено штормовое предупреждение

Во Владивостоке ожидаются сильные дожди - названа дата непогоды
Кристина ГРИН
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Осадки ожидаются практически на всей территории региона.Осадки ожидаются практически на всей территории региона.Фото: pixabay.com
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Август – время тайфунов, а значит - время ливней. Как и прогнозировал Борис Кубай, глава Примгидромета, погода в последний месяц лета сохранит неустойчивый характер: жара будет сменяться прохладой, а солнечная погода – ливнями. На этот раз региональное МЧС объявило экстренное предупреждение на 6 число. По тревожному сообщению «чрезвычайного» ведомства, в крае ожидаются сильные и очень сильные дожди. Прогнозируется до 80 миллиметров осадков. Вместе с тем, спасатели предупреждают, что на малых реках восточного побережья возможен резкий подъем уровня воды – до 1,2 метра.

Между тем, синоптики сообщают о том, что в Тихом океане зародился тайфун «Хагупит». Из-за него в Китае объявлено желтое предупреждение. Вчера тропический шторм обрушился на провинциями Чжэцзян и Фуцзянь. Как оказалось, сообщение МЧС связано с ним. Синоптики объявили о штормовом предупреждении в Приморье.

- Ухудшение погоды в Приморье, действительно, связано с тайфуном. Правда на момент, когда он приблизится к нашему региону, он станет циклоном умеренных широт, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктор Чулков, руководитель пресс-службы Примгидромета. – Мы ожидаем осадки в виде ливней на юго-востоке Приморья. Удар стихии будет ощутим сильнее всего в Ольге и Находке. Во Владивостоке на 6 число тоже прогнозируются ливни. В отдельных районах ожидаются сильные осадки (с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее), на юго-востоке края утром и днем 6 августа местами очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее).

7 августа действие непогоды сохранится на севере восточного побережья – прогнозируется больше 50 миллиметров осадков. Высота волн в районе Поворотный-Золотой достигнет 3,5 метра, в открытой части моря – 3-4 метра. Проще говоря, даже тот факт, что тайфун трансформируется в циклон, не смягчит ситуацию.

Пока, по прогнозам синоптиков, новые гости в виде других тайфунов Приморью не грозят. Но все может измениться, ведь август притягивает непогоду как магнит. Тем временем, МЧС просит жителей региона быть аккуратными и бдительными в период прохождения тайфуна, который уже успел запомниться соседнему Китаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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