Мэрия отменила разрешение на скандальную стройку на проспекте Красного Знамени во Владивостоке

Скандал на Красного Знамени разразился еще весной Фото: Милана СОКОЛ

Администрация города Владивостока после многочисленных жалоб и обращений горожан, провела масштабную проверку скандальной стройки на проспекте Красного Знамени 92-104. Выяснилось, что арендатор земли, который затеял масштабную стройку незаконно продлил разрешение на строительство. Мэрия вынесла постановление об отмене всякого вида работ на арендованной земле. Однако местные жители уверены, что это далеко еще не победа.

– Постановление об отмене разрешения на строительство общественно-бытового центра в районе проспекта Красного Знамени, 92-104 подписал глава Владивостока Олег Гуменюк. Такое решение принято на основании проведенной специалистами администрации города дополнительной проверки всех документов, в том числе, архивных, которые касаются данной стройки, – отметила пресс-служба мэрии города.

Напомним, разрешение на строительство было выдано еще в 2008 году. Арендатор несколько раз продлевал срок начала работ, но к непосредственным работам так и не приступил вплоть до 2020 года. Последний раз «Форуминвест» удалось продлить документы в апреле 2017 года. На земле, которая находится в непосредственной близости к многоэтажкам, планировалось возвести общественно-бытовой центр и техническую подстанцию. Вот только люди узнали о стройке-века, когда рабочие начали массово пилить деревья под окнами их домов. При этом горожане не смогли ознакомиться ни с планом строительства, ни с разрешением на работы.

Рабочие спили деревья вблизи домов Фото: Милана СОКОЛ

Как отметили специалисты управления градостроительства, документы могли быть продлены, только если застройщик уже начал работы. А в 2017 году об этом не шло речи, долгое время на территории находилась автомобильная стоянка, которая функционирует и сейчас.

– Стройка на данных земельных участках по факту не начиналась. Это подтверждает также документ, поступивший из Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, в котором сказано, что застройщик не направлял извещений о начале строительства объекта, – констатировали в администрации города.

Сбор подписей против стройки Фото: Милана СОКОЛ

Параллельно прошла и прокурорская проверка. Специалисты также выявили нарушения, оказалось, что разрешение на строительство было выдано на те участки, на которые не был представлен градостроительный план. Помимо этого, после целого ряда обращений, вмешалась и природоохранная прокуратура. В управлении окружающей среды и природопользования временно приостановили действие порубочного талона, выданного на снос зеленых насаждений. Примечательно, что застройщик успел вырубить часть деревьев на косогоре. Всего планировалось погубить около 800 деревьев и кустарников, заботливо высаженных местными жителями еще в 70-х годах.

Стоит отметить, что после вырубки подрядчик начал огораживать территорию, работы проходили с многочисленными нарушениями. Движение возле строчки домов оказывалось неоднократно заблокировано. Бетонные блоки разгружались над крышами чужих машин, рядом с транспортом также велась сварка.

Горожане неоднократно обращались с заявлениями в полицию, но рабочим оказалось все ни по чем. Сейчас, по словам местных жителей, подрядчик продолжает как ни в чем не бывало огораживать территорию со стороны главной дороги.

Жильцы многоэтажек переживают, что, если стройка все же начнется, их дома попросту рухнут. Люди скинулись на адвоката, который должен представлять их законные интересы в суде. Застройщик планирует обжаловать вынесенные постановления.

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