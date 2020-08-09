В Приморье суд наказал мстительного светооператора, который крутил гей-порно на Масленицу

Инициатора скандала на Масленицу наказали Фото: принтскрин видео.

Инициатора скандальной выходки в Приморье оштрафовали на 20 тысяч рублей. Нашумевшая история с порнороликом, который транслировался прямо на здании администрации Михайловского района, произошла 29 февраля, во время масленичных гуляний. Бывшей светооператор местного Дома культуры, судя по всему, решил отомстить таким образом за свое увольнение. Однако шутника быстро нашли, а спустя 7 месяцев привлекли к ответственности.

Возможно, работник был не так плох, по крайней мере в технике он действительно разбирается. Как выяснили специалисты, 19-летний умелец подключился удаленно к компьютеру с помощью своего сотового телефона. После чего приморец вывел на большой экран порноролик с участием мужчин. Страстные гей-сцены при этом видели не только взрослые, но и дети, которые пришли на праздник с родителями. По факту публичной демонстрации порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. А само видео молниеносно распространилось в интернете, прославив Приморье на всю страну.

С ходатайством о прекращении дела и наказания в виде штрафа в суд обратился следователь по особо важным делам следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Приморью. Как сообщает пресс-служба Михайловского районного суда, специалист отметил, что парень раньше не привлекался. Вину свою он полностью осознал и загладил, принес потерпевшим извинения. Служители Фемиды удовлетворили ходатайство назначив любителю взрослого видео штраф. Постановление уже вступило в законную силу.

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