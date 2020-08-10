За мужество и смелость: парня, спасшего двух детей из полыхающей квартиры на 5 этаже, наградили в Приморье

СК наградил молодого человека за спасение в экстремальных условиях. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

История о том, как в 20 лет простой парень из приморского города Фокино спас двух детей. Он, ни на секунды не раздумывая, рискуя собственной жизнью, практически повис на балконе, чтобы спасти двух девочек, которые с криком и плачем просили о помощи. В этот момент внизу неравнодушные прохожие растянули ткань, чтобы в случае чего, поймать детей в воздухе. История об отваге, человечности и большом сердце.

ГЕРОЙ ПОД МАСКОЙ СОСЕДА

27 мая. Понедельник. Ничего не предвещало беды. Лишь потом станет ясно – обычный день мог стать роковым для семьи Ельмеевых. Потому что в этот день мама едва не лишилась двух своих детей.

Началось все с истошных детских криков, которые доносились с квартиры на пятом этаже в доме по улице Усатова. 20-летний Алексей Резниченко, живший на 6 этаже этого же дома, выглянул в окно, чтобы выяснить, что стряслось. Опустил голову вниз и увидел двух плачущих от страха детей. Девочки в отчаянии сбежали на балкон, чтобы спрятаться от пожара.

Позже 14-летняя школьница расскажет, что когда она почувствовала запах гари, подумала, что погорела еда, которую она поставила на плитку. Когда едкий запах уже было невозможно игнорировать, девочка вышла из квартиры и увидела, как все вокруг объято огнем. Она испугалась, схватила 4-летнюю сестру и пошла на балкон. Разумеется, дети не знали, что так они оказались заложниками ситуации, выйти из которой самостоятельно они просто не могли. В эти минуты замерла едва ли не вся улица. Кто-то молился, чтобы с детьми все было хорошо, кто-то снимал происходящее на мобильный, кто-то растянул ткань под девочками для подстраховки, а кто-то - Алексей Резниченко.

Молодой человек, ни на секунду не раздумывая, практически повис в воздухе, вытащил обеих сестер на шестой этаж и укутал их в одеяла. Позже спаситель признается, что был момент, когда он едва не сорвался с детьми вниз, но, к счастью, смог удержаться.

Мама девочек, Екатерина Ельмеева, все это время была на работе. Узнав о том, что в квартире пожар, а дома ее дети, едва не потеряла сознание. Она и не мечтала увидеть своих дочек живыми и невредимыми. И все благодаря дружелюбному соседу.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Конечно, для небольшого приморского городка – это стало самым громким событием месяца. Алексея провозгласили героем, ведь в его «послужном» теперь две спасенные жизни и вечная благодарность от счастливой мамы.

Однако не отметить во истину отважный поступок молодого человека не могли и ведомства.

- Смелые и решительные действия Алексея, который не растерялся в критическую минуту, спасли детские жизни, - сообщает Аврора Римская, старший помощник руководителя по взаимодействию по СМИ СУ СК России по Приморскому краю. - За мужество, смелость и решительность по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина Алексею Резниченко вручена благодарность за спасение человека в экстремальных условиях.

Вот уж, действительно, герои среди нас. Зачастую мы просто не замечаем их за масками соседа, продавца, дворника. Но не стоит забывать, что любой, даже ваш сосед сверху, может оказаться героем, который рискуя собой, бросится на помощь вашим родным и близким, ради единственной цели – чтобы спасти их жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я знал одно - у меня в руках две маленькие жизни»: парень в Приморье, рискуя жизнью, вытащил двоих детей из горящей квартиры на пятом этаже

Молодой человек без раздумий бросился на помощь девочкам, которые отчаянно звали на помощь (подробности..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14