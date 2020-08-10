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Юный герой: житель Хабаровского края бросился спасать полицейского в Приморье, пока взрослые растерялись

«Комсомолка» нашла отважного юношу, на счету которого уже несколько подвигов. Саша мечтает стать сотрудником МЧС
Милана СоколМиланаСокол
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Александр спас жителя Приморья во время отдыха на пляже. Фото: предоставлено семьей героя публикации

Александр спас жителя Приморья во время отдыха на пляже. Фото: предоставлено семьей героя публикации

Лето – разгар отпусков и конечно пляжного отдыха в Приморье. Однако этот самый отдых не обходится без ЧП, в редакцию периодически поступают тревожные сообщения о происшествиях на воде. Так оказалось и в этот раз. В беду попал один из отдыхающих в Ливадии. Волнами и течением мужчину начало уносить от берега, выбившись из сил он стал тонуть. И несмотря на большое количество отдыхающих на побережье, на помощь первым кинулся подросток. «КП-Владивосток» отыскала героя и узнала подробности случившегося.

Засмущавшегося Сашу сфотографировали после ЧП. Фото: предоставлено семьей

Засмущавшегося Сашу сфотографировали после ЧП. Фото: предоставлено семьей

Хабаровчане на море

Живописные пляжи поселка Ливадия, расположенного на берегу залива Восток, ежегодно привлекают тысячи туристов. Искупаться в прозрачной водичке, погулять по белому песочку и насладиться изумительными закатами приезжают отдыхающие из разных городов. И гости из Хабаровского края не исключение. Вот и Саша Богатырев из поселка Хор (рабочий поселок в районе имени Лазо) с 30 июля отдыхает здесь вместе с отцом на втором пляже.

Александра, которому скоро исполнится 16-лет, можно назвать подготовленным туристом.

– Я сам веду активный образ жизни. Охота, рыбалка, сплавы по горным речкам. Часто беру сына с собой. С самого детства старался передать ему все навыки, научить, как вести себя в экстремальных ситуациях. В тайге всякое случается. Лет в 7-8 Саша уже умел довольно хорошо плавать, – поделился Андрей – папа юноши.

К слову, семья уже не первый раз отдыхает в Приморье. Раньше приезжали в полном составе, вместе с мамой. В этом году Элла Валерьевна вырваться не смогла, вот и организовали отдых мужской компанией.

Спасение утопающего

В тот день, 7 августа, волны в Ливадии были особенно большими и опасными, по словам отдыхающих - 3-4 метра. Беспечный отдых многих оказался омрачен из-за стихии. Некоторых попросту сбивало с ног или уносило от берега течением. Так, помощь медиков понадобилась женщинам, которых едва не унесло на надувном матрасе. Мать и дочь начали захлебываться, из воды их вытащил случайный очевидец. Но одно дело, когда речь идет о взрослом мужчине, несомненно – он настоящий герой, имя которого, к сожалению, мы пока не узнали. Но, когда в роли спасателя выступает подросток, при том, что пляж полон взрослых… Такое мы точно не могли оставить без внимания.

Саша с друзьями решил прогуляться от палаточного лагеря на первый пляж. Папа остался на хозяйстве. Ребята искупались, обсохли и собирались возвращаться к себе, но Александр заметил, что в море кто-то барахтается. По его словам, мужчина находился довольно далеко, у буйков, и его все время накрывало волнами.

– Я понял, что человек тонет. Испугаться не успел, о последствиях не думал, просто побежал в воду. С берега в этот момент кто-то увидел происходящее, стали кидать спасательный круг, но его прибивало обратно к берегу. Мне пришлось вернуться за кругом, после чего я поплыл к мужчине. Когда я подплыл, он уже был совсем без сил, практически без сознания. А его попытался привести в чувство, чтобы дотащить до берега. Закинул на него круг, сам вцепился и стал грести, – поделился юный спасатель.

Как оказалось, Анатолий к тому времени около получаса пытался выбраться из пучины. В этот момент на берегу было много людей, но они просто не поняли, что человеку нужна помощь. Крики заглушало волнами. Сашу словно прислал ангел-хранитель.

– Когда мы плыли уже обратно, я свистнул, чтобы кто-то мне помог. Люди попытались выстроиться в живую цепь, но это не помогло, нас просто начало сносить течением в другую сторону. Тогда к нам подплыли два мужчины, вроде даже его знакомые. А профессиональные спасатели с пляжа появились, когда мы уже стояли в воде по колено, – поделился Саша.

Капитан недальнего плавания

Как вспоминает сам Анатолий, его накрыло сильной волной практически возле берега. После чего потащило течением, и он попал в какую-то яму. Достать до дна не получалось, выбраться обратно в потоке тоже не удавалось. Продержаться на воде долгое время помогла профессиональная физическая подготовка. Как выяснилось, Анатолий – капитан полиции и служит в органах уже 18 лет. Но, как говорится, от подобной ситуации никто не застрахован и беда может случиться даже с профессиональными пловцами.

В момент происшествия жена жителя Дальнереченска вместе с дочкой была в бассейне, поэтому даже не подозревала, что главе семейства угрожает смертельная опасность. После ЧП семья проехала на станцию скорой помощи, Анатолия послушали, к счастью, все обошлось.

– Мы теперь парня будем благодарить до конца жизни. Надеюсь, еще встретимся перед их отъездом в Хабаровский край, – прокомментировала Екатерина.

В благодарность жительница Приморья написала пост в социальных сетях, который уже нашел десятки откликов. Супруге спасенного посоветовали передать данные в МЧС, чтобы геройский поступок не остался незамеченным.

Парень мечтает стать профессиональным спасателем. Фото: предоставлено семьей героя публикации

Парень мечтает стать профессиональным спасателем. Фото: предоставлено семьей героя публикации

Санькины мечты

Главный герой рассказа в свои неполные 16 лет уже не в первый раз спасет людей. Своими поступками не хвалится, скорее воспринимает заслуги, как нечто само собой разумеющееся, вроде как по-другому и быть не должно. Поэтому о подвигах Саши скромно рассказали родители.

В прошлом году подросток отдыхал у бабушки, в селе Георгиевка. Вместе с местными мальчишками Саша пошел на озеро, а там стала тонуть маленькая девчушка, лет 5-6. Малышка была с бабушкой и дедушкой. Когда юноша вытащил девочку из воды, родственники быстро засобирались и даже не поблагодарили спасителя, видимо, находясь в шоковом состоянии.

В этот раз ситуация абсолютно противоположная, Саша еще не успел вернуться с отдыха, а история с приморского пляжа благодаря соцсетям уже известна всему поселку. Народный герой мечтает стать профессиональным спасателем. Мы искренне надеемся, что юноша отучится и его примут в ряды МЧС. Если Александра официально наградят, за спасение на воде, это явно зачтется при поступлении. Но родители и без регалий могут гордиться тем, что воспитали достойного человека.

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