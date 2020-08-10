Ситуация в крае еще тревожная Фото: Алексей БУЛАТОВ

оронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 11 августа 2020 года. О существенном спаде заболеваемости новой опасной инфекцией в крае говорить пока рана. Положительная тенденция хоть и наметились, но новых случае по-прежнему много. За сутки число больных официально пополнили еще 94 человека. Общее количество подтвержденных случаев составило 7 797.

Растет и скорбный список. После выходных стало известно о двух новых смертях. Всего с начала пандемии не справились с болезнью 92 жителя края. Излечились от новой инфекции 83 приморца. За все время выздороветь смогли 6 091 человек.

Статистика по распространению болезни в крае. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Тревожная эпидобстановка в Приморье не позволяет перейти к следующему этапу по смягчению ограничений действующего режима повышенной готовности. За соблюдением всех требований Роспотребнадзора в крае продолжают следить представители административных комиссий. Теперь у них появился специальный жетон и форма – яркий жилет. Только за воскресенье специалисты проверили больше 4 700 торговых точек, транспорт, баз отдыха и пляжей. В суды направлено больше 90 протоколов.

Ответственные лица в очередной раз посетили с проверкой некоторые крупные торговые центры, службу по оказанию ритуальных услуг и другие объекты, которые уже ранее попадали в поле зрения из-за нарушений.

– В результате проверок повторно были предупреждены торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса», автовокзал. Если эти объекты не устранят предписанные нарушения, мы их закроем,– отметил мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Губернатор Приморья также отметил, что особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно уделять открытым сейчас сельскохозяйственным ярмаркам. Для полноценных проверок глава края предложил привлекать волонтеров.

–У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение маски, соблюдение социальной дистанции , – обозначил Олег Кожемяко.

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