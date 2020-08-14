«Мы тонули в паре метрах от берега, дети попали в отбойное течение»: жительница Приморья рассказала об опасности на популярном пляже

Двоих детишек стало уносить в море на приморском пляже. Фото: предоставлено родственниками.

«Комсомольская правда» подробно рассказывала о происшествии на популярном приморском пляже в поселке Волчанец. В волнах тогда стали захлебываться двое детей, а вместе с ними и мама одного из чад. Наталья, которая не умеет плавать изо всех сил пыталась вытащить ребятишек из водоворота, но в одиночку справиться не было шансов. К счастью, на помощь к обессилевшей женщине подоспели трое отдыхающих. Жительница Артема решила от души поблагодарить своих спасителей и поделиться подробностями ЧП, чтобы предостеречь от возможной опасности других отдыхающих. Редакции удалось связаться со всеми участниками происшествия, как оказалось, подобный случаи на пляже не единственный.

Заядлые туристы

Наталья вместе с сыном, как говорится профессиональные туристы. Каждый год она собирает Даниила, созванивается с друзьями и отправляется на побережье. Грех не воспользоваться такой возможностью, когда есть время, да и живешь в Приморье, в окружении океана. За лето семья обязательно выезжает на природу несколько раз и надолго, дней на 10. Последние три года дружная компания отдыхала в Ливадии, а в этот раз решили остановиться на одной из баз отдыха в поселке Волчанец на берегу залива Восток.

По словам мамы, Даниил очень воспитанный мальчик, послушный и довольно хорошо умеет плавать для своих 10 лет. Поэтому проблем на отдыхе никогда не возникало. Во время всех поездок сын всегда был на виду. Вот и в этот раз мальчик плескался на берегу вместе с 6-летней девочкой из их компании, за Олей на отдыхе присматривала взрослая сестра, правда у девушки была сломана нога, поэтому помочь в ситуации, которая произошла позже, она не могла по естественным причинам.

Детишек спасли отдыхающие на пляже мужчины. Фото: предоставлено семьями ребят.

Течение

По словам Натальи, дети находились возле берега, буквально по колено. Ребятишки беззаботно катались на волнах на кругах. Однако ребят резко подхватило отбойное течение. Даниила волнами протащило вдоль берега метров на 500, а его маленькую подругу резко отнесло в море, на глубину. Мама мальчика, не умея плавать, кинулась их спасать.

– Я пыталась их догнать, но их несло быстрее, чем я могла добраться. Вот тогда на помощь побежали мужчины с берега, – поделилась Наталья, которая сама чудом не утонула. Обессиленную женщину пришлось вытаскивать из воды.

На море развернулась целая спасательная операция, лишь благодаря быстрой реакции мужчин и слаженным действиям у этой истории счастливый конец. Судя по всему, ребята попали в отбойное течение, которое образуется во время отлива, когда волны отходят с разной скоростью от берега обратно в море, при этом давление воды резко нарастает. Отбойное течение считается очень опасным, люди зачастую начинают грести изо всех сил, при этом оказываются в центре водоворота, грубо говоря, не сдвигаясь ни на метр.

Храбрецы

О первом герое редакция уже рассказала подробно. Александр Савин из Арсеньева помог вытащить Даниила и его обессилевшую маму. Мужчину планируют официально наградить. Но так как приморец действовал не один, не справедливо было бы оставить мужественный поступок остальных участников спасательной операции без внимания. С мужчинами помогла связаться спасенная Наталья, которая продолжает благодарить своих земных ангелов-хранителей.

Александр Савин бросился на помощь утопающим. Фото: arstv, Светлана Холондач.

Юрий Шурупов из Партизанска в Волчанце отдыхает с семьей не первый раз, но подобного случая не припомнит, чтобы людей так стремительно утаскивало от берега течением.

– Почувствовали мощь течения на себе. До этого и наших деток тоже стало уносить, вытаскивали, хорошо, какой-то мужчина помог. Поэтому, когда увидел ситуацию, сразу понял, что надо действовать. Испуга уже не было, просто побежал помогать, – поделился многодетный отец, у которого четверо своих чад.

Отец четверых детей Юрий Шурупов не остался равнодушен к ситуации. Фото: из личного архива героя публикации.

Третьим добровольцем стал Анатолий Новоселов из Амурской области. Найти его оказалось сложнее всего, ведь парень был в Приморье впервые, поэтому вариант поисков через друзей и знакомых сразу отпал.

– Приехал из Белогорска. Жил в Находке и решил отдохнуть на этом пляже. В этот день это был не первый случай. Буквально за час перед этим, начали тонуть двое детей, на помощь позвала какая-то женщина. Волны были огромные, девчушки были без кругов, их быстро отнесло на глубину. Девочка, которая была постарше смогла выбраться сама, а вторую – лет 9, я вытащил, – вспоминает Анатолий.

По словам гостя Приморья, на пляже не было спасателей. При этом парень уверяет, что все пятеро тонули практически в одном и том же месте.

Анатолий Новоселов из Амурской области в этот день спас несколько жизней.

– Наталью с сыном тоже вытаскивали отсюда же. Это единственное место, где прям затягивало течением, какое-то завихрение образуется. Я отдыхал примерно в середине пляжа там все было нормально, – поделился турист.

В обычной жизни Анатолий работает старшим торговым представителем, своих деток у молодого жителя Амурской области пока нет. Зато за время своего отпуска он успел спасти чужих.

Искренне надеемся, что официальные службы обратят внимание на отвагу и остальных героев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14