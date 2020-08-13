Коронавирус в Приморье, последние новости на 14 августа 2020: число заболевших перевалило за 8 тысяч

В Приморье еще один погибший от коронавируса Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 14 августа 2020 года. Количество заболевших коронавирусом превысило 8 тысяч человек. За последние сутки COVID-19 был диагностирован еще у 92 жителей региона, всего заболевших с начала эпидеми - 8073.

Выздоровело за сутки 115 человек, всего с болезнью справились 6414 приморцев. Кроме того, зафиксирован еще 1 летальный исход.

Инфографика Яндекс. Коронавирус: статистика

Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Артеме и Дальнегорске. За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. За среду, 12 августа, они проверили в общей сложности более 2,3 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 100 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, приближается начало учебного года и все общеобразовательные учреждения должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

«Учителя должны быть обеспечены масками, в школах – установлены бактерицидные лампы, проводиться бесконтактная термометрия. Учебный год должен начаться организованно и безопасно – 1 сентября», – заявил губернатор.

Потеряли работу из-за коронавируса?

Безработные Приморья смогут бесплатно получить новую специальность. Проект для тех, кто из-за коронавируса остался без работы, скоро стартует по всей России, и в том числе в Приморском крае. Бесплатно получить дополнительное профессиональное образование смогут не только люди, зарегистрированные в центре занятости, как безработные, но и недавние выпускники средних и высших учебных заведений, над которыми нависла угроза увольнения. Подробнее – по ссылке.

Бесплатные прививки

Мы уже писали, что с 1 сентября приморцы смогут бесплатно привиться от гриппа. Однако приморцы, имеющие хронические и другие заболевания, могут бесплатно привиться и от пневмококковой инфекции. В настоящее время в регионе имеется вакцина для детей и взрослых.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, воспользоваться правом на бесплатную вакцинацию могут малыши в возрасте до 2 лет включительно, взрослые из групп риска – всего около 70 тысяч человек.