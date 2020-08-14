Прислушались к критике: в мэрии Владивостока объяснили, куда и зачем делись вазоны с туями

Спустя сутки после установки пластиковых вазонов, было принято решение об их перемещении. Фото: Администрация Владивостока

НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЕ ВАЗОНЫ

Ох уж эти вазоны. Третий день во Владивостоке только и разговоров, что о вазонах. Напомним, что не успели они толком обжиться в центре города напротив филармонии, как вызвали нешуточные споры среди жителей дальневосточной столицы. Часть из них отнеслась к новым установкам резко критически, другая, напротив, восхитилась ими, отметив, что люди должны радоваться, когда город так преображается. Признаемся, что последних, в числе которых были и местные, и приезжие из других регионов, было большинство.

Какого же было удивление, когда на следующий день после появления вазонов, они исчезли. Грустное напоминание о том, что напротив здания правительства еще вчера были огромные коричневые «вазы» из стеклопластика – «не остывший» след на газоне. Тут же пользователи сети заволновались и задались вопросом – куда делись вазоны, неужели украли? Однако переживания многих были напрасными – установки в целости и сохранности, просто переехали.

- Специалисты провели мониторинг социальных сетей и выяснили мнения горожан. В итоге было принято решение переместить вазоны в другое место, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Суходовева, начальник отдела оперативной информации пресс-службы администрации Владивостока. - Разумеется, решающим фактором в этом вопросе были именно отзывы местных жителей. Теперь вазоны установили у инсталляции «160 лет», которая расположена на центральной площади города. Там сейчас порядка 15 вазонов. На зиму туи планируют укрывать, чтобы с ними все было в порядке. Поэтому горожане могут не волноваться за них.

На месте, где раньше были установлены вазоны, в ближайшее время не планируют проводить никакие работы. В планах оставить зеленую зону зеленой. Не исключается вероятность, что там посадят деревья.

КОЛЕСИКИ ИЗ КОЛОНИИ

Вместе с тем, программа по озеленению города на этом не заканчивается. Кроме вазонов в центре города появились деревянные корзинки с цветами. Сейчас они находятся у стелы «Город воинской славы». Самая главная их изюминка в том, что они на колесиках, поэтому их можно свободно передвигать с одного места на другое, в случае необходимости. Кстати, эти вазоны передало администрации ГУФСИН по Приморскому краю для благоустройства города. Все деревянные установки были сделаны в колониях региона и подарены мэрии.

Как объяснили в пресс-службе, колесики на вазонах - крайне удобная деталь. Ведь рано или поздно в регионе таки снимут все ограничения, и на площади начнут проводить массовые мероприятия. Чтобы корзинки не мешали, их можно будет откатить в другое место. Просто. Удобно.

Кстати, на счет безопасности. Власти уверены, что вряд ли кто-то захочет утащить их к себе во двор, ведь на площади в разных точках установлены камеры наружного видеонаблюдения. Герои тут же попадут в полицейские сводки и будут найдены оперативниками. Разве, кто-то захочет стать фигурантом уголовного дела за кражу вазонов на колесиках? В любом случае власти надеются на сознательность и ответственность горожан, которые не станут лишать центр города цветочной красоты.

Напомним, что всего во Владивостоке планируют установить порядка 240 вазонов. Часть из них уже появилась на Набережной улице, рядом с кинотеатром «Океан». Прямоугольные серые клумбы растянулись до лестницы к пляжу «Юбилейный». Вскоре в них посадят цветы. В планах также благоустроить Партизанский проспект у остановки «Картинная галерея».

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