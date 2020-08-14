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«Опухоль была размером с матку»: во Владивостоке врачи спасли роженицу, у которой нашли гигантскую миому

Уникальную операцию по удалению полукилограммового образования размером 20 сантиметров провели в роддоме №3
Кристина ГринКристинаГрин
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Матка за пять лет разрослась до невероятно больших размеров, женщина могла лишиться репродуктивного органа навсегда.

Матка за пять лет разрослась до невероятно больших размеров, женщина могла лишиться репродуктивного органа навсегда.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Миома матки. Диагноз, которого боятся едва ли не все женщины, ведь один из самых серьезных осложнений этого заболевания – бесплодие. Миому обнаружили у 38-летней жительницы Дальнегорска, которая носила под сердцем второго ребенка. Опухоль разрасталась на протяжении пяти лет и дошла до гигантских показателей: вес – 600 граммов, длина – 20 сантиметров. Для миомы это катастрофический размер. Опухоль заполнила практически всю матку. К счастью, роженица попала в руки профессионалов.

РОСЛА ПЯТЬ ЛЕТ, КАК НА ДРОЖЖАХ

Как позже выяснится, миома у женщины появилась еще пять лет назад. Правда, размеры ее были не такими внушительными и пугающими. Вспомнить об образовании в матке ей пришлось во время второй беременности, когда опухоль успела стать просто громадной. Хотя в местном медучреждении даже не смогли сперва определить, насколько она огромная. Справиться с такой бедой взялись врачи родильного дома №3 во Владивостоке, поэтому женщина покинула родной Дальнегорск, чтобы спасти себя и своего малыша.

- Беременность у женщины была вторая. Первого малыша она родила в 2005 году сама. На этот раз пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Сама женщина полагала, что размер миомы - около 10 сантиметров. Это в два раза меньше, чем на самом деле, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Нина Денисова, врач акушер-гинеколог, заведующая отделением Владивостокский клинический родильный дом №3. – Миома может расти до 25 недели беременности, затем ее рост приостанавливается.

Врач отмечает, что рост миомы и ее появление зависят от различных факторов. До беременности любая женщина должна полностью обследоваться, и если у нее есть миоматозные узлы, она должна обратиться к врачу, чтобы удалить их. Но наша героиня выносила ребенка с такой огромной миомой. Медлить и ждать уже было нельзя. Женщине была необходима срочная операция.

МИОМА РАЗМЕРОМ С МАТКУ

14 августа новоиспеченная мама своего второго ребенка легла на хирургический стол. На кону была ее репродуктивная функция, ведь если бы что-то пошло не так, пришлось бы удалять матку. К счастью, за дело взялись профессионалы высшей категории.

- Операция технически, действительно, сложная. Длилась она около часа. Был огромный миоматозный узел, размером практически с матку. Вес – 570 граммов, длина – 20 сантиметров. Мы убрали этот узел, - говорит «Комсомолке» Елена Кравченко, заместитель главного врача по лечебной работе Владивостокский клинический родильный дом №3. -Был риск того, что начнется воспалительный процесс, и женщина может вообще остаться без матки. Последствия могли быть крайне серьезными. К счастью, в итоге она осталась с репродуктивным органом. Миома эта была у нее в течение пяти лет. Женщина ее особо не лечила, у врачей не наблюдалась. Мы использовали лазер, поэтому кровопотеря была минимальной при таком размере опухоли. Отмечу, что миомы таких размеров у нас бывают крайне редко – раза 3 в год.

Благодаря слаженным действиям врачей, женщина еще может иметь детей. А это ли не счастье. С ней и ее новорожденным ребенком - все прекрасно. Оба чувствуют себя хорошо, вскоре их выпишут из больницы, и они вернутся домой. Самое главное – вернутся здоровыми.

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