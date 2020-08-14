«Опухоль была размером с матку»: во Владивостоке врачи спасли роженицу, у которой нашли гигантскую миому

Матка за пять лет разрослась до невероятно больших размеров, женщина могла лишиться репродуктивного органа навсегда. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Миома матки. Диагноз, которого боятся едва ли не все женщины, ведь один из самых серьезных осложнений этого заболевания – бесплодие. Миому обнаружили у 38-летней жительницы Дальнегорска, которая носила под сердцем второго ребенка. Опухоль разрасталась на протяжении пяти лет и дошла до гигантских показателей: вес – 600 граммов, длина – 20 сантиметров. Для миомы это катастрофический размер. Опухоль заполнила практически всю матку. К счастью, роженица попала в руки профессионалов.

РОСЛА ПЯТЬ ЛЕТ, КАК НА ДРОЖЖАХ

Как позже выяснится, миома у женщины появилась еще пять лет назад. Правда, размеры ее были не такими внушительными и пугающими. Вспомнить об образовании в матке ей пришлось во время второй беременности, когда опухоль успела стать просто громадной. Хотя в местном медучреждении даже не смогли сперва определить, насколько она огромная. Справиться с такой бедой взялись врачи родильного дома №3 во Владивостоке, поэтому женщина покинула родной Дальнегорск, чтобы спасти себя и своего малыша.

- Беременность у женщины была вторая. Первого малыша она родила в 2005 году сама. На этот раз пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Сама женщина полагала, что размер миомы - около 10 сантиметров. Это в два раза меньше, чем на самом деле, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Нина Денисова, врач акушер-гинеколог, заведующая отделением Владивостокский клинический родильный дом №3. – Миома может расти до 25 недели беременности, затем ее рост приостанавливается.

Врач отмечает, что рост миомы и ее появление зависят от различных факторов. До беременности любая женщина должна полностью обследоваться, и если у нее есть миоматозные узлы, она должна обратиться к врачу, чтобы удалить их. Но наша героиня выносила ребенка с такой огромной миомой. Медлить и ждать уже было нельзя. Женщине была необходима срочная операция.

МИОМА РАЗМЕРОМ С МАТКУ

14 августа новоиспеченная мама своего второго ребенка легла на хирургический стол. На кону была ее репродуктивная функция, ведь если бы что-то пошло не так, пришлось бы удалять матку. К счастью, за дело взялись профессионалы высшей категории.

- Операция технически, действительно, сложная. Длилась она около часа. Был огромный миоматозный узел, размером практически с матку. Вес – 570 граммов, длина – 20 сантиметров. Мы убрали этот узел, - говорит «Комсомолке» Елена Кравченко, заместитель главного врача по лечебной работе Владивостокский клинический родильный дом №3. -Был риск того, что начнется воспалительный процесс, и женщина может вообще остаться без матки. Последствия могли быть крайне серьезными. К счастью, в итоге она осталась с репродуктивным органом. Миома эта была у нее в течение пяти лет. Женщина ее особо не лечила, у врачей не наблюдалась. Мы использовали лазер, поэтому кровопотеря была минимальной при таком размере опухоли. Отмечу, что миомы таких размеров у нас бывают крайне редко – раза 3 в год.

Благодаря слаженным действиям врачей, женщина еще может иметь детей. А это ли не счастье. С ней и ее новорожденным ребенком - все прекрасно. Оба чувствуют себя хорошо, вскоре их выпишут из больницы, и они вернутся домой. Самое главное – вернутся здоровыми.

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