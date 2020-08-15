Суетливые вазоны: туи, вызвавшие споры среди владивостокцев, вновь сменили локацию

Туи в вазонах вновь переместились в пространстве Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вчера вечером туи, высаженные в псевдогранитные вазоны в центре Владивостока, вновь переехали. Правда, уехали деревца недалеко — вернулись практически на то же место, где и находились ранее, хотя и сместились слегка в пространстве относительно прежней локации.

Вчера вечером, 14 августа, недавно перевезенные деревья, снова погрузили на грузовик Фото: Сергей БАЛАНОВ

Если раньше широко обсуждаемые «переносные клумбы» располагались правее газетного киоска, то теперь они заняли позицию слева от него. Надо отметить, что сейчас вазоны стоят не на траве, а на плитке.

Здесь стояли вазоны еще пару дней назад Фото: Сергей БАЛАНОВ

Собственно, таким образом городская администрации отреагировала на критику горожан, которым стало жалко замятую кадками траву. Правда, вызывает легкое недоумение столь сложный способ решения этой задачи: очевидно, что проще было просто перенести декоративные растения на несколько метров вправо, чем дважды перевозить их через дорогу.

Надолго ли обосновались декоративные деревья на этом месте? Фото: Сергей БАЛАНОВ

Учитывая стремительность и непредсказуемость нашего времени, вполне возможно, что и эта точка на карте города окажется для «мобильных» туй не последней остановкой в пути до того, как во Владивосток придут холода.

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