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Суетливые вазоны: туи, вызвавшие споры среди владивостокцев, вновь сменили локацию

Деревья вернулись почти на то же место, где находились пару суток назад
Константин МихайловКонстантин МихайловКонстантинМихайлов
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Туи в вазонах вновь переместились в пространстве

Туи в вазонах вновь переместились в пространстве

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вчера вечером туи, высаженные в псевдогранитные вазоны в центре Владивостока, вновь переехали. Правда, уехали деревца недалеко — вернулись практически на то же место, где и находились ранее, хотя и сместились слегка в пространстве относительно прежней локации.

Вчера вечером, 14 августа, недавно перевезенные деревья, снова погрузили на грузовик

Вчера вечером, 14 августа, недавно перевезенные деревья, снова погрузили на грузовик

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Если раньше широко обсуждаемые «переносные клумбы» располагались правее газетного киоска, то теперь они заняли позицию слева от него. Надо отметить, что сейчас вазоны стоят не на траве, а на плитке.

Здесь стояли вазоны еще пару дней назад

Здесь стояли вазоны еще пару дней назад

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Собственно, таким образом городская администрации отреагировала на критику горожан, которым стало жалко замятую кадками траву. Правда, вызывает легкое недоумение столь сложный способ решения этой задачи: очевидно, что проще было просто перенести декоративные растения на несколько метров вправо, чем дважды перевозить их через дорогу.

Надолго ли обосновались декоративные деревья на этом месте?

Надолго ли обосновались декоративные деревья на этом месте?

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Учитывая стремительность и непредсказуемость нашего времени, вполне возможно, что и эта точка на карте города окажется для «мобильных» туй не последней остановкой в пути до того, как во Владивосток придут холода.

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