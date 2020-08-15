В Приморье направлено в суд уголовное дело 14 корейских браконьеров, напавших на российских пограничников

Рыболовное судно КНДР. Фото: пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте СК РФ

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела 14 иностранных граждан, напавших на российских военнослужащих 17 сентября 2019 года.

В тот день сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили корейское рыболовное судно, занимавшееся браконьерской ловлей кальмара. Судно решено было задержать, осмотреть и доставить в порт Находка.

Но, когда наши пограничники оказались на борту, 17 иностранных моряков, используя подручные предметы в качестве оружия, напали на них. Один из рыбаков, завладев автоматом, несколько раз выстрелил в военнослужащего. Подробно об инциденте «Комсомольская правда — Владивосток» писала ранее.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, шести иностранным гражданам предъявлено обвинение по статьи 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего», а еще восьми — по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

Уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора обвинительным заключением направлено в суд.

Напоминаем, в мае завершилось расследование уголовного дела в отношении трех граждан КНДР, которое сейчас также рассматривается судом.

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