Генпрокуратура поставила точку. Дело о дерзком нападении браконьеров из КНДР на пограничников Приморья направили в суд

Уголовное дело в отношении 14 браконьеров направлены в суд. Фото: принтскрин видео.

Дмитрий Демешин, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, утвердил обвинительное заключение по громкому уголовному делу. Речь о самом резонансном нападении на сотрудников пограничной службы прошлого года. На скамье подсудимых оказались 14 северокорейских браконьеров, которых обвинили в преступлении.

Напомним, что случилось все в сентябре 2019 года. В тот день пограничники патрулировали в Японском море, а именно в исключительной экономической зоне РФ. В районе банки Кита-Ямато были найдены 2 северокорейские рыболовные шхуны и 11 мотоботов. Браконьеры на них без зазрения совести добывали биоресурсы без каких-либо разрешительных документов. На первое судно высадились восемь сотрудников ФСБ, которым удалось задержать шхуну, а вот со второй начались проблемы.

Пограничники столкнулись с вооруженным сопротивлением. Браконьеры с ножами и топорами начали конфликт с военнослужащими. Как итог – раненными оказались четыре сотрудника ФСБ. Россиянам пришлось открыть огонь. Один из браконьеров был ликвидирован, после чего удалось задержать всю группировку из 18 человек.

- В целях воспрепятствования действиям сотрудников правоохранительного органа 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами, в том числе ножами, топорами, и напали на 11 высадившихся на судно пограничников, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а также осуществив попытки причинения смерти 6 из них, – сообщают на сайте Генпрокуратуры РФ.

Кстати, вместе с агрессивными иностранцами в Находку для разбирательства в обстоятельствах случившегося привезли 160 северокорейских браконьеров. Всего за две недели были задержаны больше 400 граждан из Северной Кореи.

В конечном итоге было возбуждено три уголовных дела. Генпрокуратура утвердила заключение в отношении 14 фигурантов, обвиняемых в: «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Вскоре уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое им грозит – 20 лет колонии.

Напомним, что ранее в суд уже отправили уголовное дело в отношении трех браконьеров, еще один фигурант вооруженного конфликта с пограничниками уже выслушал приговор суда.

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