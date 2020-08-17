«Чистилище приморское»: в Ливадии массово тонут люди, только за выходные море едва не погубило 20 человек

Максим работает в бухте Рифовая в Ливадии Фото: принтскрин видео.

Микрорайон Находки Ливадия, расположенный на берегу залива Восток, – одно из самых популярных мест пляжного отдыха в Приморье. Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов из разных городов. И несмотря на предупреждения специалистов и самих отдыхающих, которые едва не утонули, люди продолжают пренебрегать собственной безопасностью. В воду лезут в любую погоду, невзирая на шторм, отбойное течение и другие обстоятельства. «Комсомолка» пообщалась с молодым спасателем с местного пляжа, который за несколько дней стал настоящей звездой в сети, вытаскивая одного за другим тонущих людей.

Видео с Ливадии облетели интернет. На кадрах отчетливо заметны огромные волны и барахтающихся в них людей. При этом тонули целыми группами, бывало, что сразу по 5-6 человек.

– Ливадия – прям чистилище приморское. Каждый год одно и то же. Тонут пачками и продолжают с упорством тонуть лето за летом, – прокомментировала видео одна из местных жительниц.

За выходные подобных кадров накопился целый воз и маленькая тележка. В интернете также появился пост благодарности молодому человеку, который, рискуя собой, неустанно вытаскивал утопающих.

– Хочется выразить благодарность этому парню, который вчера весь день просто носился по пляжу и спасал людей. И сегодня уже с самого утра он со спасательным кругом вытаскивает людей. Я не знаю, может он – пляжный спасатель, а может обычный отдыхающий, но, парень, – ты крут и очень внимателен, – поделилась в сети одна из отдыхающих.

«КП» удалось связаться с местным героем. Как оказалось, Максим Ионкин совсем недавно начал работать спасателем на втором пляже в Ливадии, в бухте Рифовая. И работы у парня хоть отбавляй, что ни день, то ЧП. А, если учесть, что напарника у Максима нет, можно только представить, сколько тратится сил на спасение даже 1 человека. А когда их десятки?

– Эти выходные были действительно сложные, так как был шторм и очень сильное течение, из-за которого людей сбивало с ног и уносило в море. Затягивало даже тех, кто был в воде по колено. Лично я вытащил порядка 20 человек. Не обошлось, конечно, без помощи людей, которые находились рядом. Работаю один, и в силу таких обстоятельств приходится просить окружающих держать веревку от круга на берегу, так как сам плыву на круге к утопающим. Потом нас вытягивают с помощью этой веревки к берегу, – поделился спасатель.

По словам специалиста, основная причина возможных трагедий – бездумное поведение отдыхающих.

– Даже понимая, что сильное течение, и видя, что только из воды достали кого-то из обессилевших туристов, люди бездумно лезут в море. Несчастных случаев не станет меньше, пока отдыхающие не начнут заботиться о собственной безопасности, – констатировал Максим.

Благо, у парня отличная спортивная подготовка, однако один разорваться на весь пляж он попросту не может. К тому же в ночные часы на побережье и вовсе нет спасателей. Поэтому спасение утопающих в прямом смысле слова становится делом их собственных рук.

– Люди, понимаю, что окунуться хочется. Но не думайте, что вас не коснется это, каким бы сильным и плавающими ни были. Парень молодец, но даже он везде не успеет, берегите себя, – поделился один из подписчиков популярного приморского блога.

Максим профессионально занимается велоспортом, призер многих соревнований. Фото: из личного архива героя публикации.

«Комсомолка» уже подробно рассказывала об отбойном течении в Ливадии. Тогда на пляже стали тонуть двое детей и женщина. На помощь к обессилившим людям пришли трое мужчин. К счастью, у этой истории оказался счастливый финал. Но так бывает не всегда. Буквально на днях на другом приморском пляже утонули сразу два отдыхающих. Одного из мужчин до приезда скорой помощи откачивала главврач медцентра в Артеме. Однако, несмотря на все старания, вернуть к жизни нахлебавшегося воды человека так и не удалось.

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