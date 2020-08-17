Коронавирус в Приморье, последние новости на 18 августа 2020: дети болеют бессимптомно, заражая других

Специалисты отмечают, что взрослые часто заражаются от детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 18 августа 2020 года. Темпы распространения коронавируса в крае, хоть и ниже среднестатистической в стране, но по прежнему удручающие. За сутки COVID-19 выявили у 90 пациентов. Общее число подтвержденных случаев составило 8 438.

В минувшие 24 часа вылечились 60 приморцев. Всего с начала эпидемии победить опасное заболевание смогли 6 721 человек. Однако не обошлось и без новых потерь. До конца неизученная инфекция забрала жизнь еще 1 пациента. Общее число смертей уже 98.

Статистика распространения заболевания в Приморье. Фото: yandex.ru/covid19/stat

По мнению специалистов, одним из активных распространителей заболевания стали маленькие жители Приморья. Дети часто болеют бессимптомно, заражаю родственников. Ни для кого не секрет, что у старшего поколения болезнь чаще протекает тяжелее. Хотя в приморье зафиксировано немало случаев, когда у маленьких пациентов болезнь протекала в средней степени тяжести.

– Были периоды, когда детский коечный фонд в крае, который у нас развернут на базе двух учреждений, был занят практически полностью. Сейчас среди детского населения ситуация более или менее стабильна, но нужно четко помнить, что среди детей наибольшее количество бессимптомных форм, легких форм, которые текут как банальное ОРВИ и не принимаются никем во внимание , – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По словам специалиста, в крае было зафиксировано много домашних очагов распространения инфекции, когда первым заболевал именно ребенок. При этом о болезни чада родственники не догадывалась, она протекала практически бессимптомно или попросту диагноз путали с ОРВИ. Поэтому аместитель председателя Правительства Приморья уверена, что симптомы, схожие с простудой, необходимо отслеживать.

В крае продолжают активно работать административные комиссии. Губернатор Приморья отметил, что их работу нельзя сейчас останавливать.

– Наша задача – удержать ситуацию, чтобы 1 сентября не сорвалось, чтобы дети организованно пошли в школу. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, в том числе по составлению списков и установлению перечня необходимого оборудования, которое нужно будет для начала учебного года. Это антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и так далее, – заявил глава региона.

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