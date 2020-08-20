Коронавирус в Приморье, последние новости на 21 августа 2020: на школьные линейки не пустят родителей

Новости о коронавирусе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 21 августа 2020 года. К этому моменту в Приморье официально зафиксировано 8703 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии, выздоровели 6980, умерли 99 человек.

За последние сутки зарегистрировано 87 заболевших, выздоровело 59 человек, новых жертв нет.

Яндекс: статистика коронавируса в Приморье

В Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а в последние сутки – 9 и 8 соответственно.

Подробности о новом учебном годе

Власти сделали два важных заявления: дети пойдут 1 сентября в школу, но поначалу нагрузка не будет слишком большой – по два-три урока в день

И второе – поскольку массовые мероприятия до сих пор запрещены, то 1 сентября на линейку первоклашки пойдут без своих родителей.

Стало известно, когда в Приморье отменят ограничения по COVID-19

Для перехода на третий этап снятия ограничений, который предполагает полную их отмену, коэффициент распространения инфекции на территории должен составлять не более 0,5 в течение восьми дней подряд.

«В Приморье по состоянию на 20 августа этот показатель равен 0,94 и, к сожалению, пока не двигается в сторону уменьшения. Поэтому говорить об отмене ограничений рано. Только в случае, если мы будем соблюдать все профилактические меры, проводить противоэпидемические мероприятия там, где выявляются случаи заболевания, - сможем подойти к третьему этапу. Тогда вновь можно будет проводить спортивные соревнования в помещениях, возобновится деятельность бассейнов, парков аттракционов и других объектов, открытия которых так все ждут», - обозначила заместитель главного санитарного врача края Светлана Морозова.

Официально

В регионе продолжается постоянная ежедневная административная работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, сейчас в 19 муниципальных образованиях проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

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