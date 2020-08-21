«Всё, Форик пошел»: на популярном пляже Приморья отдыхающие оказались в водной ловушке

машины эвакуируют с затопленного участка
Фото: принтскрин видео.
Несмотря на экстренное предупреждение спасателей и просьбы покинуть побережье, многие отдыхающие предпочли остаться. За что и поплатились, в незавидной ситуации оказались беспечные туристы в Партизанском районе Приморья. Из-за резко подъема уровня воды в реке автомобилисты оказались отрезаны от «большой земли».
Как уверяют очевидцы, история развернулась на пляже рядом с поселком Волчанец. По словам туристов, разлилась река Новолитовка.
– Речка поменяло русло и отсекла машины на косе, – поделились отдыхающие.
Судя по всему, смельчаки организовали переправу собственными силами. По крайней мере, в ГУ МЧС России по Приморскому краю пока тревожных вызовов не поступало. Эвакуация на противоположный берег – тот еще аттракцион, с использованием плота, каната и джипа, который страхует желающих вернуться на сушу.
Сколько именно человек отрезаны, на данный момент неизвестно. Судя по видео, уровень воды пока не критичный.
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