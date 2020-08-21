Быстрый мобильный интернет появился в Триозерье

МТС стала первой компанией в регионе, обеспечившей современной связью одно из самых живописных и популярных мест отдыха в Приморском крае. Фото: Виктория Дмитриева.

Приморцы, отдыхающие в бухте Триозерье, теперь могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовыми сервисами. МТС стала первой компанией в регионе, обеспечившей современной связью одно из самых живописных и популярных мест отдыха в Приморском крае.

Бухта Триозерье расположена на юго-востоке Приморского края, чуть севернее бухты Окуневой. Своим названием бухта обязана трем пресным озерам, расположенным на ее побережье.

До недавнего времени бухта Триозерье входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов, являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы. Здесь соединились песчаные пляжи, теплое лазурное море и девственная природа Приморья. По мнению экспертов, отдых в бухте Триозерье сравним с отдыхом на лучших черноморских курортах.

Напомним, ранее связью МТС стандарта LTE были покрыты и другие популярные пляжи: бухты Витязь, Окуневая и Спокойная, пос.Безверхово, пос.Валентин, пос.Волчанец, пос.Зарубино и остров Путятин. При этом, в бухте Окуневая построена уникальная для Приморья базовая станция на солнечных батареях, поскольку в том районе нет даже электросетей.

Кстати, Триозерье - далеко не единственное живописное место Приморья, где есть стабильный интернет. "Комсомолка" рассказывает, где в крае можно не только насладиться чарующими видами и теплым морем, но и всегда оставаться на связи.