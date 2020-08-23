Тигр в Приморье загнал рыбаков в машину, а потом утащил у них ведро

Амурский тигр вышел на берег реки, где сидели рыбаки. Скриншот видео primorye_online

Рыбаков в Приморье на берегу водоема посетил полосатый хищник. Видео очередной встречи людей и амурского тигра появилось в социальных сетях. Как сообщает автор кадров, история случилась под Арсеньевым около села Новосысоевка. Когда тигр появился из кустов, мужчины вовремя успели переместиться к автомобилю, в котором можно укрыться от зубов и клыков, поэтому голос человека, комментирующего происходящее, не звучит испуганно.

Конечно же, не обошлось без восхищенных высказываний о мощи и размерах зверя. Хозяин тайги вел себя совершенно спокойно, озирал окрестности и слабо реагировал на крики «кис-кис».

Кончилось тем, что хищник нашел ведро, видимо, предназначенное для улова, и утащил его в лес. Была ли в ведре рыба неизвестно.

Большая часть комментариев под видео — это рассуждения о том, успел бы тигр, если бы прыгнул, схватить бодрого «оператора» или нет.

Надо отметить, что встреча с амурским тигром в последние годы стала не редкостью в приморской глубинке. И не всегда такие встречи заканчиваются для одной из сторон столь благополучно.

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