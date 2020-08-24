Коронавирус в Приморье, последние новости на 25 августа 2020: новый рубеж заболеваемости и 100 смертей

В Приморье выявлены новые больные COVID Фото: Милана СОКОЛ

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 25 августа 2020 года. С начала эпидемии скорбный список пополнили уже 100 местных жителей. Прирост больных стал немного ниже, но каждый день в среднем выявляется около 80 больных COVID-19. В минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая. Приморье перешагнуло очередной рубеж заболеваемости, диагноз «коронавирус» официально подтверждался уже 9 042 раза.

Из хороших новостей – опасную инфекцию победили еще 54 человека. Общее число выздоровевших достигло 7 222.

Статистика заболеваемости в крае. Фото: yandex.ru/covid19

В Приморье по-прежнему продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса, снять который власти готовы, когда обстановка нормализуется. Однако некоторые послабления все же есть. Губернатор отметил, что с соблюдением всех санитарных норм запускаются многие предприятия.

– Ситуация по распространению коронавируса в Приморье, как и по всей стране, сложная. Тем не менее, мы запускаем все отрасли экономики, делаем так, чтобы люди могли работать. У нас еще под запретом массовые мероприятия, в том числе соревнования. Но приближается 1 сентября, и я хотел бы напомнить главам муниципальных образований о необходимости проверки всех школ на предмет наличия всех средств дезинфекции, термометров. Я получаю в социальных сетях сообщения, что заставляют родителей собирать денежные средства на дезинфекцию. Такого быть не должно!, – отметил Олег Кожемяко.

Также глава региона объявил о долгожданном открытии детских садов. 1 сентября после тщательных проверок все дошкольные учреждения вернутся к обычному графику работы.

– Дети в школах и детских садах будут находиться без масок, однако педагоги и воспитатели, весь обслуживающий персонал, клининговые компании, охрана – все они обязаны соблюдать санитарный режим и находиться в масках, – заявил губернатор.

Врачи предупреждают – соблюдение санитарных правил в разы уменьшает риски заражения инфекцией. За соблюдением правил на территории края следят административные комиссии.

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