Губернатор Приморья объявил, когда в крае откроются детские сады

В Приморье вскоре полноценно заработают садики Фото: Милана СОКОЛ

Долгожданная новость для родителей, чьи чада с весны не могут полноценно посещать детские сады, официально закрытые на карантин из-за пандемии. С 1 сентября дошкольные учреждения вернутся к обычному режиму работы. Но есть обязательные правила, которые должны неукоснительно выполняться в организациях.

Губернатор Приморского края рассказал подробности о работе дошкольных образовательных учреждений на своей официальной страничке в сети. Олег Кожемяко отметил, что наравне со школами персонал садов должен соблюдать все санитарные требования и находиться на рабочих местах в масках. Что касается воспитанников, детям не требуется надевать средства индивидуальной защиты. Оно и понятно, малыши попросту не выдержат подобное испытание.

Глава края также констатировал, что организации получили весь необходимый инвентарь, чтобы соблюдать нормы СанПиНа.

– Какие-либо сборы с родителей – недопустимы, – заявил губернатор.

Напомним, с марта в Приморье работали дежурные группы для малышей, чьи родители трудятся в условиях пандемии. Только во Владивостоке таких групп открыто около 500 на базе 116 дошкольных образовательных учреждений. Для полноценного возвращения в сад понадобится справка от педиатра о том, что ребенок здоров. Родителям стоит заранее записаться к участковому доктору, учитывая возможные очереди.

Стоит отметить, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Полностью его снимут, когда нормализуется эпидобстановка. Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции хоть и пошло на спад, но шансы заразиться еще велики. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано 9 042 пациентов с подтвержденным диагнозам. Ношение масок, перчаток и социальная дистанция – остаются обязательным требованием.

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