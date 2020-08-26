Коронавирус в Приморье, последние новости на 27 августа 2020: погибли уже 101 человек

Новости коронавируса Фото: Вадим ПОПОВ

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 27 августа 2020. С начал эпидемии в Приморье заболело коронавирусной инфекцией 9202 человека, 79 человек за последние сутки. Выздоровело 7413 приморцев, 63 человека – за последние сутки. Новых жертв коронавируса в Приморье нет, всего с начала эпидемии с болезнью не справился 101 человек.

В Роспотребнадзоре отметили, что впервые за долгое время в Приморье было зарегистрировано менее 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Проверка торговых точек

В регионе продолжается активная работа административных комиссий. Сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, административных комиссий за сутки проверили более 2100 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 1478 жителей Приморского края. По итогам проведения проверок составлено 95 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 59 административных протоколов.

Нагрянула комиссия и к торговцам дынями и арбузами на улице Фадеева во Владивостоке. Полиция и администрация Владивостока несколько часов составляла административные протоколы на нерадивых торговцев.

Коронавирус на форуме «Восток»

Источник VL.ru сообщает, что у волонтера всероссийского молодежного форума «Восток», который проходит в ДВФУ, был выявлен коронавирус. Из-за этого организаторы отменили несколько секций форума. «Восток» проходит с 22 августа, он собрал 150 студентов, победителей конкурсов, молодых людей с активной жизненной позицией.

Заболевшего госпитализировали, контактных отправили в обсерватор Медцентра ДВФУ. Часть секций отменили, однако основная программа проходит в штатном режиме.

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