Лучше, чем местные жители, с охраной тайги никто не справится – директор нацпарка «Бикин»

Национальный парк «Бикин» - это первая и единственная в стране федеральная природоохранная организация, одной из основных задач которой является сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В этом году национальный парк, названный в честь величественной реки, вдоль течения которой раскинулась его территория, отмечает свое пятилетие. Директор национального парка, Алексей Кудрявцев, человек, который стоял истоков появления на севере Приморья самого необычного нацпарка, возглавлял инициативную группу по его созданию уверен, что лучше, чем местные жители, большинство из которых принадлежит к коренным малочисленным народам, с задачами охраны тайги никто не справится.

- Это же не просто миллион с лишним гектаров тайги, взятых под охрану государством. Это целый мир, в котором удивительно органично взаимодействуют люди, река, лес. Созданный в 2015 году по поручению президента России Владимира Путина, парк имеющий статус особо охраняемой природной территории, сокращенно - ООПТ, в корне отличается от всех нацпарков, ранее созданных в России.

- Чем же?

- Удэгейцы, нанайцы, орочи, местные жители выросли в этих местах, большинство мужчин этих народов в тайгу ходили с 8-10 лет, они знают территории, как свой дом, да по сути для многих она и является их домом – охотники, например, в тайге проводят как минимум полгода. Конечно, они будут оберегать его не только со всей ответственностью, но и с любовью.

- Алексей Викторович, местные жители из числа охотников являются сотрудниками парка? Как же они уходят в тайгу?

- У нас предусмотрена специальная штатная единица – специалист национального парка. Работая не на полную ставку, сотрудник из числа КМН не привязан к офису, он может, и даже должен, передвигаться по территории, охотится на своем родовом участке, если у него есть в этом необходимость, вести традиционную хозяйственную деятельность на территории парка. И в то же время следить за порядком, наблюдать за флорой и фауной, принимать участие в хозработах на местах остановок сотрудников парка и туристов - зимовьях, бараках, КПП и базах.

- Но как-то же его работа контролируется, или отправляясь на территорию, сотрудник предоставлен сам себе?

- У всех специалистов национального парка есть современные устройства связи и наблюдения – смартфоны с установленным на них программным обеспечением - программой SMARТ. Это помогает наглядно представить, сколько раз и куда именно каждая группа специалистов выезжала по маршрутам, сколько километров каждый из них прошел пешком, проехал на автомобиле, лодке или снегоходе. Также смартфоны помогают фиксировать на фото и видео необычные события или случаи, нарушения, наблюдения. Например, отмечать точки, где встречались наиболее крупные следы тигра, гнездовья редкой птицы - рыбного филина, регистрировать изменение русла Бикина и расположение промоин, опасных для снегоходов. Программа была внедрена в практику работы отдела охраны парка и обеспечена оборудованием при поддержке WWF России.

- Что еще нового привнес парк в жизнь коренного населения за те пять лет, что он существует?

- Нового много, всего сразу и не перечислишь. На мой взгляд, очень важно, что у местных жителей, который ведут традиционный для КМН образ жизни, есть возможность участвовать в управлении нацпарком через специально созданный Совет. А председатель Совета работает заместителем директора по обеспечению ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Кстати, и охота, и рыбалка, и заготовка дикоросов – всё бесплатно. А продукция является собственностью представителя КМН и может быть реализована по его усмотрению, без передачи ее части (или ее денежного эквивалента) в качестве платы за пользование участком, как это было ранее.

Также, тем, кто работает в нацпарке, могут использовать нашу материально-техническую базу. Речь о тех представителях, кто совмещают свою традиционную хозяйственную деятельность с выполнением природоохранных работ на территории парка. В этом случае им предоставляются транспортных средства, ГСМ, «полевые выплаты», средства связи и проч.

- Это на территории. А в быту?

- Инфраструктура села Красный Яр за эти годы стала совсем другой. Село преобразилось, это отмечают все, кто раньше у нас бывал. Особенно места, где находится визит-центр и головной офис учреждения. И не просто преобразилось, а идёт в ногу со временем: в село проведена оптоволоконная связь, есть интернет, проложена высоковольтная линия электропередач. Появилась современная районная больница, пекарня, дом быта, здание администрации поселка и опорного пункта милиции. А памятник Дерсу Узала, неизменному спутнику Арсеньева и легендарному проводнику, установленный в небольшом скверике у ворот средней школы поселка Красный Яр, притягивает к себе и жителей, и гостей села.

- То есть «не хлебом единым»?..

- Безусловно, внимание и правительства России, и Владимира Путина к нашей территории значит очень много. Большинство объектов возведено благодаря Центру «Амурский тигр», природоохранной организации, созданной как и парк по поручению президента, председателем наблюдательного совета которой является министр юстиции Константин Чуйченко. Кстати, по инициативе министра к 75-летию Великой Победы в селе Красный Яр возвели новый монумент героям Великой Отечественной войны. Инициативу Центра «Амурский тигр» и Национального парка «Бикин» поддержало правительство Приморского края. При его участии и поддержке сельчан администрация села на месте пустыря разбила новый сквер, расширила детскую площадку, проложила пешеходные дорожки, клумбы, оборудовали площадку для воркаута, и качели для детей и даже взрослых.

- Строительство идёт?

- Сейчас завершается строительство детского осада и шестиквартирного дома для специалистов, которых мы намерены привлечь на работу. На территории монтируются пять гибридных электростанций, они будут давать «энергию солнца» контрольно-пропускным пунктам и местам остановки туристов. На кордонах возводятся комфортные жилые домики для инспекторов. В следующем году начнется строительство гостиницы в селе Красный Яр.

- Как относятся к парку местные жители?

- У парка много сторонников, местные жители судят нас прежде всего по делам, и это накладывает особую ответственность. И потом, национальный парк - это градообразующее учреждение, как говорится, со всеми вытекающими. Более 70% сотрудников нацпарка - жители села Красный Яр, принадлежащие к коренным малочисленным народам. Именно они помогают нам в продвижении и реализации проектов и задумок. Сегодня в селе Красный Яр создано две некоммерческих организации КМН: Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края и «Стойбище Фулян».

- А финансирование клубов?

- Клуб, к слову, два года подряд выигрывает президентские гранты. И благодаря поддержке Фонда президентских грантов, парк в партнёрстве с клубом год за годом проводит этнические и спортивные мероприятия. Это и фестиваль «День Бикина», и праздники охотников Ва:к чайни. Обновить и дополнить спортивный инвентарь для национальных видов спорта удалось, кстати, тоже на грантовые средства. И даже издать методическое пособие по проведению тренировок в национальных видах спорта.

Благодаря грантам мы водим в экологические походы и знакомим с природой парка и бытом удэге детей и подростков, в этом году, после ослабления режима самоизоляции в этнические походы сходили около 60 человек, проводниками выступили более 10 местных жителей. Эти мероприятия объединяют людей, и с каждым годом взаимопроникновение и содружество двух структур - государственной и общественной - становится все более полным.