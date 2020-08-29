Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о возвращении ХК «Адмирал» в КХЛ

ХК «Адмирал» вернется в КХЛ в новом составе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с главой Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко, после чего обратился к своим подписчикам в соцсетях и заявил о возвращении ХК «Адмирал» в КХЛ в сезоне 2021-2022. Нынешний команда пропускает.

Напомним, 1 апрела 2020 года Олег Кожемяко заявил о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов в связи с пандемией. Хоккейный «Адмирал», футбольный «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье» и волейбольная «Приморочка» фактически прекратили существование. Деньги решили перенаправить на борьбу с коронавирусом.

- В этом году, как вы знаете, мы отменили все профессиональные команды и эти средства направили на выплаты врачам. Это более 1 миллиарда рублей, которые мы уже выплатили медицинским работникам, которые сегодня в госпиталях лечат людей от коронавирусной инфекции. Это было вполне оправданно, - говорит губернатор.

Он напомнил, что по итогам прошлого сезона не был завершен Кубок Гагарина – финальный этап чемпионата, в который «Адмирал» из-за низких результатов не вышел.

- В этом году мы еще не можем предполагать, когда закончится пандемия, насколько можно будет запускать народ на трибуны. Поэтому эти действия были оправданы. Они дат свои результаты. Но считаем также важным, и нашли поддержку в КХЛ, переговорили уже со спонсорами – они также это подтверждают, с тем, чтобы начать хоккейный сезон 2021-2022 поной новой обновленной командой «Адмирала». У нас есть время подготовиться, подобрать хороших тренеров, игроков, сделать так, чтобы команда радовала болельщиков и давала надежду молодым хоккеистам, - заявил Олег Кожемяко.

Также Кожемяко переговорил с Вячеславом Фетисовым о судьбе клуба, у истоков которого и стоял великий спортсмен, когда работал сенатором от Приморского края.

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