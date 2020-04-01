«Адмирал» покидает КХЛ из-за коронавируса, хотя всего неделю назад клуб представил нового тренера

Коронавирус бьет по всем фронтам. Сегодня стало известно, что приморский хоккейный клуб «Адмирал» покидает КХЛ. И это не первоапрельская шутка: накануне региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021. Предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года средства перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

- В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа, - сообщил министр спорта Приморья Жан Кузнецов.

Без денег также остались футбольный клуб «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье» и волейбольная «Приморочка».

Для «Адмирала» такой поворот событий стал полной неожиданностью. Буквально меньше недели назад руководство объявило о заключении контракта с новым главным тренером Леонидом Тамбиевым, экс-наставником карагандинской «Сарыарки», двукратным победителем чемпионата ВХЛ. Он должен был начать готовить «Адмирал» к новому сезону с 1 мая 2020 года. Контракт заключен на год. К выходу их КХЛ клуб явно не готовился.

- Для нас самих такое развитие событий стало большой неожиданностью, - прокомментировал «КП-Владивосток» один из сотрудников клуба.

Клуб с самого начала своего существования – с 2013 года – финансировался за счет бюджета Приморского края и титульного спонсора – группы «Сумма», принадлежащей находящемуся под стражей миллиардеру Зиявудину Магомедову. В первые годы существования клуба суммарный бюджет «Адмирала» доходил до миллиарда рублей, но после отставки губернатора Владимира Миклушевского, одного из инициаторов создания профессионального хоккейного клуба в Приморье, а также после ареста Магомедова бюджет значительно сократился.

Так, если в сезоне 17/18 зарплатный фонд «Адмирала» составлял 460 миллионов рублей, то уже в следующем сезоне – всего 199 миллионов. Это самый маленький бюджет среди всех клубов КХЛ на тот момент. Для сравнения, у хабаровского «Амура» в сезоне 18/19 зарплатный фонд составлял 698 миллионов. А из «Адмирала» к тому времени ушли многие ведущие игроки из-за невыплаты зарплат.

Впрочем, клуб даже с небольшим бюджетом смог хорошо настроиться на сезон 19/20 и даже некоторое время занимать лидирующие позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Правда, в итоге в плей-офф выйти так и не удалось.

Пока не ясно, как отреагировали представители КХЛ на решение приморских чиновников спорта по «Адмиралу». Впрочем, в самой лиге сейчас тоже сложная ситуация. Сезон пришлось завершить досрочно, не дожидаясь окончания матчей плей-офф. Как повлияет эпидемия коронавирусной инфекции на следующий сезон, пока не ясно.