Танки на «Белом доме». В центре Владивостока готовят 3D-фильм о войне

Проекция фильма на здание правительства Приморского края Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока одни ждут прихода тайфуна «Майсак» 3 сентября, другие готовят на центральной площади Владивостока красочное шоу на эту же дату. На самой площади установили тематические площадки, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны, а специальная команда отрепетировала 3D-шоу, которое будет проецироваться прямо на фасад здания правительства региона.

Огромный проектор установили на центральной площади Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, 3 сентября страна отмечает День воинской славы. В этот день во Владивостоке состоится возложение венков и цветов к братской могиле моряков ТОФ. А также церемония возложения гирлянды и цветов к Памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По ее окончании предусмотрено торжественное прохождение войск, кадетов, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических клубов и ветеранских организаций. Гирлянду и цветы положат и к стеле «Владивосток - город воинской славы».

Московский Кремль на приморском "Белом доме" Фото: Сергей БАЛАНОВ

На центральной площади с 13.00 должны открыться зоны-выставки арт-объектов, инсталляции памятников, полевой почты, зоны «дворовых игр», зоны для проведения виртуальных экскурсий, для изготовления, раскрашивания моделей военной техники.

На прощади установили инсталляции памятников Фото: Сергей БАЛАНОВ

А в 18.00 в рамках акции «Шар Победы» в небо запустят большой воздушный шар, на который закреплены пожелания жителей Приморского края о мире во всем мире и благодарности нашим предкам.

Инсталяция скульптуры "Родина-мать" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но самое заметное мероприятие намечено на 21.30. Приморцам покажут специально созданный 3D-фильм о вкладе Приморского края в Великую Победу, который будет проецироваться на здание правительства Приморского края. Лента рассказывает об основных боевых сражениях и событиях того времени. Зазвучат строки из писем, которые приходили с фронта и которые были написаны для родных и самых дорогих сердцу героев, защищавших родную землю от неприятеля.

3D-фильм о вкладе Приморского края в Великую Победу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Репетиции показа светового шоу и документальной картины о войне прошли 1 и 2 сентября. Пока при пустой площади. Организаторы рассчитывают, что 3 сентября у мероприятия будет достаточно зрителей. Правда, на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение, но пока мероприятия в честь Дня воинской славы не отменялись.

3D-фильм о вкладе Приморского края в Великую Победу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Единичные зрители на репетиции Фото: Сергей БАЛАНОВ

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