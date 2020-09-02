Приморье готовится к настоящему шторму: к краю приближается супертайфун «Майсак»

Очередной тайфун приближается к Приморью Фото: Сергей ТАРАСОВ

Тайфун «Майсак», который уже стал девятым по счету, стремительно приближается к Приморью. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности, объявлено штормовое предупреждение. Судя по всему, краю предстоит пережить мощный разгул стихии, если траектория вихря не поменяется в ближайшие часы.

По прогнозам синоптиков, «Майсак» пройдет над Корейским полуостровом и далее на северо-восток Китая. Выйдя в Японское море, максимально приблизится к Приморью, оказав непосредственное влияние на погоду. Он уже получил статус супертайфуна и грозит обрушиться на регион ближайшей ночью. При этом непогода опасна не только количеством осадков, но и ураганным ветром, а также штормом в акватории. Предшественники вихря, поочередно подтапливающие край в последние месяцы, были гораздо слабее. Не исключено, что нас ждет повторение сценария, как при «Лайонроке», когда оказались затоплены многие районы.

Отголоски тайфуна в Приморье уже ощущаются, с ночи в крае продолжается небольшой дождь. По мере дальнейшего прохождения фронта, дожди распространятся на большую территорию. Разгул стихии ожидается с ночи 3 сентября. Как отмечают специалисты, наибольшее значение вихрь окажет на западные и юго-западные районы края, южное побережье. Здесь ожидаются ливни, а ветер усилится до 25 – 28 метров в секунду. На южном побережье и мысах залива Петра Великого порывы и вовсе будут достигать 38 метров в секунду, что приравнивается к урагану. Усиление ветра ожидается в четверг около полудня в Хасанском районе. Ориентировочно к 16 часам ураган достигнет Владивостока, Артема, Партизанска, Находки, Большого Камня, Фокино, Уссурийска и пронесется по остальным районам.

– Очень сильный ветер, опасный для маломерных судов, ожидается и на озере Ханка, а берега, открытые с востока и юга, будут подвергаться разрушению. Что касается осадков, наибольшая вероятность выпадения очень сильных дождей (более 50 миллиметров за 12 часов и менее) существует в Хасанском районе, – констатируют синоптики «Примпогоды».

В Заливе Петра Великого и к югу района мыс Поворотный – мыс Золотой ожидается опасная высота волн 4 – 5 метров, в море местами 6 – 7 метров.

Синоптики прогнозируют очень сильные волны. Фото: primpogoda.ru

Из-за надвигающейся непогоды в Приморье прибыли дополнительные силы спасателей из соседнего региона. На подмогу к коллегам приехали 50 бойцов Амурского спасательного центра и спецтехника. Специалистов распределяют по территориям, на которых ожидается наиболее неблагоприятная паводковая обстановка – во Владивостокский, Артемовский, Уссурийский городские округа, Шкотовский, Октябрьский, Пограничный, Михайловский и Надеждинский муниципальные районы.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко настоятельно рекомендовал 3 сентября ограничить занятия в школах

– Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома, – заявил Олег Кожемяко.

Как считают специалисты, осадки в большинстве районов прекратятся ночью 4 сентября, когда вихрь переместится на наименьшем расстоянии от Приморья. Однако ветер станет еще сильнее. При этом синоптики отмечают, что, как только «Майсак» покинет регион, к нему может приблизиться новая тропическая депрессия, которая уже зародилась в Японском море. Спрогнозировать точную траекторию 10 по счету тайфуна специалисты пока не берутся, заявляя, что все может измениться.

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