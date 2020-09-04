Стала известна причина смерти девушки, чье тело нашли на острове в Приморье спустя неделю после пропажи

Тело девушки вытащили из воды недалеко от озера лотосов. Фото: личная страница Кристины в сети.

21-летняя Кристина из поселка Дунай пропала 22 августа. Девушка отправилась на пароме на остров Путятин, чтобы посмотреть на озеро с лотосами. Известно, что до пункта назначения она добралась, ее видели несколько свидетелей. Однако потом Кристина пропала. Словно провалилась сквозь землю, и информации о том, где она может находиться, не было. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те опубликовали информацию о пропаже девушки в сети и начали поисковую операцию.

Ежедневно Кристину искали порядка 60 человек. День. Два. Результатов никаких. Пока волонтеры, родные и близкие девушки надеялись найти ее живой, в интернете многие пользователи сети также переживали за ее судьбу. Поэтому даже совсем не знакомые люди восприняли новость о завершении поисков близко к сердцу. Пост с заголовком «Найдена. Погибла» стал приговором для семьи Кристины. Жители Приморья писали слова соболезнования родственникам девушки и признавались, что до последнего верили, что ее найдут живой и невредимой. Но тело Кристины волонтеры вытащили из воды недалеко от озера с лотосам. Спустя неделю после ее пропажи.

Источник «КП-Владивосток» рассказал о том, что Кристина отправилась отдыхать одна. Девушка работала продавцом и занималась в интернете сетевым маркетингом. Замужем не была, детей не имела. Алкоголем не злоупотребляла и с наркотиками замечена не была. Семью девушки характеризуют только с положительной стороны. Что именно могло стать причиной трагедии - пока загадка.

По факту случившегося следователи проводят проверку, в рамках которой должно быть принято процессуальное решение. Накануне стали известны результаты вскрытия тела Кристины.

- Причина смерти девушки - утопление, то есть механическая асфиксия, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Озерчук, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю. – Обстоятельства происшествия станут известны после окончания проверки. Сейчас ведется допрос свидетелей.

Напомним, что ранее в сети тиражировалась версия о том, что Кристина сорвалась со скалы, когда делала селфи. Однако люди, которые нашли тело девушки, утверждают, что это исключено. В любом случае достоверная причина трагедии станет известна от следователей.

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