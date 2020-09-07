Теперь точно затопит. Названы районы Приморья, которые больше всех пострадают от тайфуна «Хайшен»

Все оперативные службы перешли на режим повышенной готовности из-за тайфуна. Фото: pixabay.com

Не успел регион оклематься после мощного супертайфуна «Майсак», как стало известно о новом госте. Еще одно стихийное бедствие грозит Приморью после нескольких суток паузы. Новый тайфун «Хайшен» уже вышел в Японское море. Отсюда и резкие перемены в погоде. С его приходом на территории региона прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер, скорость которых составит 32 метра в секунду. Из-за грядущего апокалипсиса все оперативные службы перешли на режим повышенной готовности.

Как сообщают в краевом министерстве ГО и ЧС, осадки до 45 миллиметров выпадут за 12 часов в южной и юго-восточной части региона. Скорость ветра будет варьироваться в пределах 15-25 метров в секунду. А порывы достигнут 32 метров.

- Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах. Местами пройдут грозы, – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе правительства Приморья отмечают, в заливе Петра Великого и на других побережьях ожидается шторм. Высота волн составит 4 метра. Не исключено, что уровень воды поднимется до критических отметок. Самые паводкоопасные районы: Октябрьский, Ханкайский, Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ.

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