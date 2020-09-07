Уже началось? Борис Кубай уточнил, когда непогода разыграется во Владивостоке

Синоптики уточнили, когда ждать разгула стихии Фото: pixabay.com

В первый рабочий день недели погоду в крае определяет северо-восточная переферия тайфуна «Хайшен». Днем ожидается дождь, местами осадки будут сильными, в сопровождении сильного ветра. По уточненным прогнозам специалистов «Примпогоды», к широте Владивостока тайфун подойдет ранним утром во вторник, 8 сентября. При этом он должен слегка потерять силу, поэтому ожидаемый удар стихии будем меньше, чем при прохождении «Майсака». Но расслабляться рано.

– Этот тайфун действительно очень грозный и он, к сожалению, причинит много бед городам и населенным пунктам Японии, Южной Кореи и КНДР. Но, не смотря на его мощь, которую он показывае сегодня, у нас есть ряд оснований полагать, что степень его влияния на погодные условия Приморского края будет несколько меньше предыдущего тайфуна, – отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай.

По словам специалиста, «Хайшен» побил рекорд очень низкого атмосферного давления, продемонстрировав 920 гПа, что встречается крайне редко. Специалисты отмечают, что вихрь практически повторяет траекторию «Майсака», который наделал в Приморье много бед, однако по последним наблюдениям выяснилось, что на подходе к краю, он слегка ослабеет. Супертайфун частично растеряет мощь при прохождении над гористой местностью Корейского полуострова.

Однако синоптики отмечают, что удар стихии хоть и смягчится, по сравнению с первоначальным прогнозом, но все же будет сильным. В Приморье ожидается ветер до 30 метров в секунду, что по шкале Бофорта считается жестким штормом.

Во Владивостоке планируется ограничить движение по Золотому и Русскому мостам. Когда в городе бушевал «Майсак», машины попросту начало переворачивать.

– При превышении скорости ветра в уровне балки жесткости моста 20 метров в секунду –движение будет закрыто для порожних фур, при превышении 25 метров в секунду – для всех автобусов и грузовых автомобилей, при превышении 30 метров в секунду – для всех видов транспорта, – отметили в министерстве транспорта Приморья.

Водителям стоит заранее обдумать пути объезда при планировании маршрута в приморской столице. Из-за надвигающейся непогоды в крае объявлено штормовое предупреждение. Власти рассказали, как подготовиться к удару стихии, и, как действовать при объявлении эвакуации.

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