Подарки «Терминала Астафьева» помогут подшефным школам избежать дистанционки

Подшефная школа «Эдельвейс» получила подарки, которые помогут не возвращаться к дистанционке. Фото: пресс-служба «Терминала Астафьева»

Подарки к новому учебному году в этот раз получились необычными. Чтобы обучение не прерывалось и шло в обычном, живом формате, необходимо строго выполнять требования Роспотребнадзора. Контроль температуры на входе, постоянная дезинфекция рук, ношение масок и перчаток для учителей. С необходимым для этого инвентарем и приехали в гости к подшефным школам сотрудники АО «Терминал Астафьева».

Бесконтактные электронные термометры теперь каждый день будут встречать учащихся школы «Эдельвейс» в микрорайоне КПД Находки. Если температура больше 37,1 – по новым правилам такой ученик будет отправлен домой.

Подшефная школа «Эдельвейс» получила подарки, которые помогут не возвращаться к дистанционке. Фото: пресс-служба «Терминала Астафьева»

- У нас занимаются почти полторы тысячи учеников, это дети и из нашего микрорайона, и из соседних с Находкой сёл: Голубовка, Екатериновка. У нас здесь есть кадетские классы, где учат детей спасатели МЧС. И чтобы дети были здоровы, чтобы учебный процесс проходил в очном режиме, чтобы дети не перешли на дистанционный режим обучения, важно соблюдать все санитарные требования. Поэтому нам были просто необходимы термометры и дозаторы для антисептиков. В наше время это значимая помощь для школы, - отметила заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе Татьяна Храмова.

Подшефная школа «Эдельвейс» получила подарки, которые помогут не возвращаться к дистанционке. Фото: пресс-служба «Терминала Астафьева»

Автоматические сенсорные дозаторы для жидких антисептиков появятся также и в школе «Полюс» в микрорайоне Мыс Астафьева. Их разместят в коридорах, чтобы ученики могли регулярно и без проблем следить за чистотой своих рук.

- Мне хотелось бы поблагодарить наших шефов, которые вновь оказали очень ценную помощь для организации работы школы в столь сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. Термометры, дозаторы, перчатки – сегодня всё необходимо для того, чтобы и ученики, и учителя оставались здоровы, - рассказала исполняющая обязанности директора МБОУ «СОШ №1 «Полюс» Гульнара Гасанова.

В школе «Полюс» поблагодарили предпринимателей за ценные подарки. Фото: пресс-служба «Терминала Астафьева»

Также «Терминал Астафьева» продолжает реализацию важной части собственной социальной программы по улучшению жизни находкинцев – начался очередной этап замены оконных конструкций и установки новых балконов. В этот раз новые конструкции получили жители домов 3а и 5а на улице Астафьева. Шестой этап начался с установки балкона у Ольги Примы.

- Каждую зиму было холодно, старые окна продувало, приносило пыль. Сейчас очень довольна – будет тепло и чисто. Установили быстро: из «Терминала Астафьева» позвонили: «Вот когда Вы свободны?». Всё пришли сделали. Теперь у меня новые окна, - рассказала Ольга Прима.

Новые окна теперь стоят и в квартире, которую Сергей Капитов получил по государственной программе обеспечение жильём сирот. Старые конструкции в ней не менялись со дня постройки дома, поэтому прошлой зимой сердобольные соседи даже приносили ему теплые вещи и обогреватели, чтобы молодой человек не замерз. Они же и подсказали ему, куда обратиться, чтобы в квартире появились новые окна.

- Я с ним разговаривала, он: «Ну, скажите от меня спасибо! И директору скажите». И от себя хочу сказать спасибо. Потому что к нам не безразлично относятся, - добавила Галина Константинова, жительница дома №3а на Астафьева.

Более 100 оконных и балконных конструкций появилось у местных жителей за годы работы «Терминала Астафьева». Фото: пресс-служба «Терминала Астафьева»

В ходе шестого этапа будет установлено 28 новых конструкций на сумму 837 тысяч рублей. Всего же за годы работы в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей было установлено более 100 оконных и балконных конструкций. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году запланированы конструкции на сумму еще 5 миллионов рублей.

Новые окна и балконы, помощь школам – лишь часть той работы, которую «Терминал Астафьева» планирует выполнить в рамках подписанного с главой Находкой соглашения о развитии социально-экономической сферы города. Компания продолжит выделять средства на реализацию социальных и экологических программ в создании комфортной среды жителям портового города.

С новыми окнами от «Терминала Астафьева» будет тепло и чисто. Фото: пресс-служба «Терминала Астафьева»

Напомним, в рамках собственной социальной программы «Терминал Астафьева» с 2017 года инвестировал в социальные проекты на территории Находкинского городского округа более 130 миллионов рублей. Эти средства затрачены на улучшение жилищных условий жителей микрорайона Мыс Астафьева путем расселения из ветхого и аварийного жилья, остекления окон и лоджий, проведения субботников и благоустройства общеобразовательных учреждений. Также проводится систематическая работа по благоустройству отдаленного микрорайона КПД.