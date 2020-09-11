Новая турбулентность в геополитическом треугольнике США – Китай – Россия. Фото: Shutterstock

С середины 20 века хитросплетения внутри политического треугольника Китай – США –– СССР/Россия были и остаются не только одним из самых привлекательных и интригующих сюжетов для ученых-международников, предметом аналитических прогнозов и околонаучных спекуляций, но и наглядным пособием для действующих политиков. Вся история существования этой геополитической конструкции представляет собой непрерывное маневрирование сторон, поиск выгоды, формирования элементов сдерживания и противовесов в форматах «каждый за себя» или «двое против одного».

Нынешняя конфигурация отношений в треугольнике не повторяет предыдущие. Для стороннего наблюдателя в ней разыгрывается комбинация «один против двух»: США выступают против – России и Китая. Причем инициатива идет из-за океана. Лидеры России и КНР многократно подчеркивали, что их стратегическое партнерство – это сотрудничество со знаком «плюс», оно не нацелено против какой-то третьей страны, в том числе США, или блока держав. Однако политическая элита США, разъяренная провалом своих намерений перелицевать Россию и Китай, встроить их – на правах сателлитов – в выгодную им и контролируемую ими структуру мира, объявила их «стратегическими конкурентами» и прибегает к разнообразным средствам и методам, чтобы не только ослабить этих конкурентов, притормозить их развитие, подорвать их экономическую и социальную стабильность, но и рассорить между собой. В ход идут политический прессинг, экономический шантаж, идеологические диверсии. С Китаем воюют, прежде всего, на экономическом и технологическом, с Россией – на геополитическом фронтах. Но при этом американская пропаганда активно и агрессивно создает из России и Китая образы заклятых врагов базовых американских ценностей – свободы и демократии, с которыми невозможно договориться. И это работает. По результатам опроса, проведенного в США в марте 2020 г., 62% американцев воспринимают Китай как угрозу Соединенным Штатам. 56% думают то же самое о России.

Вряд ли кто из американских стратегов, учитывая доминирующие антироссийские и антикитайские настроения внутри главных политических партий США и среди своих сограждан, сегодня всерьёз рассматривает идею тактической «дружбы» с одним из врагов против третьего, как это было в 70-е годы прошлого столетия. Американская политическая элита, которая внутри себя расколота, нетерпима к оппонентам и крайне агрессивна, делает ставку не на поиск компромиссов и взаимовыгодных решений, а на силовое давление и столкновение лбами любых реальных и потенциальных противников, соперников и конкурентов Америки. Для этого все средства хороши, особенно из арсенала англо-саксонской дипломатии с её базовым принципом «разделяй и властвуй». Поэтому Вашингтон даже не демонстрирует минимального желания перевести отношения с Россией и Китаем в русло трехстороннего позитивного диалога, а откровенно пытается вбить клин между Москвой и Пекином, посеять зерна сомнения и недоверия, а лучше всего – подозрительности и вражды между ними.

В середине первого десятилетия 21 века, когда для Вашингтона стало очевидным нежелание Москвы идти в русле американской политики и её готовность давать отпор в случае посягательства на жизненные интересы России, в Белом доме обеспокоились наличием российско-китайского стратегического партнерства и задумались о том, как использовать этот фактор в своих интересах. Осенью 2006 г. на конференции в Госдепартаменте США, посвященной американо-китайским отношениям 1969-1980 годов, где присутствовали несколько ключевых лиц, формировавших китайскую политику США в этот период, основной докладчик – советник Госдепартамента США Ф. Зеликоу сказал буквально следующее: «Нам нужны китайцы, чтобы корректировать русских и дисциплинировать русских». А вскоре после того, как Россия «показала зубы» на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (2007 г.) и на Северном Кавказе (2008 г.), два корифея американской политики – Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский – запустили сенсационную идею о намерении США готовности пойти на раздел мира между ними и Китаем, на формирование своеобразной G-2.

Вообще-то трудно представить, чтобы единственная сверхдержава – США – согласилась потесниться на мировом Олимпе и уступить хотя бы краешек на вершине не кому-нибудь, а «тоталитарному Пекину». Но как провокация, направленная против Кремля, эта фальшивка сработала. Кое-кто в России серьезно воспринял эту идею как намерение «двойки» поделить мир между собой. К месту пришлась и запущенная в свет немного ранее американскими же учеными контаминация Кимерика. Её автор Найл Фергюсон трактовал свое детище много проще, как «партнерство между большим скрягой и большим транжирой», но о первоначальном смысле выражения скоро забыли. Несмотря на то, что Китай официально отказался даже обсуждать такую сделку, падкие до сенсаций мировые СМИ заглотили наживку вместе с крючком, на все лады обсуждая перспективы строительства «американо-китайской вселенной».

Параллельно с этим Вашингтон начал разыгрывать российскую карту против Китая. Американские академическое и журналистское сообщества раскручивали маховик «жёлтой угрозы» в России, пугая россиян последствиями «китайской экспансии» в Сибири и на Дальнем Востоке, поддерживая и раздувая и так существующие в российском обществе страхи и фобии. Публикаций на эту тему в академических журналах, электронных и печатных СМИ Запада десятки и сотни. И эта массированная пропаганда также находит свою аудиторию и отклик в России, в которой, признаемся честно, антикитайские настроения, выпестованные в период советско-китайской конфронтации, в 1990-е годы были реанимированы и глубоко засели в сознании части населения. По нашим оценкам, в Тихоокеанской России это где-то от 20 до 25% жителей региона.

Конечно, подавляющая масса россиян выступает за развитие тесных отношений с Китаем. По данным американского Pew Research Center, 71% россиян благоприятно относятся к Китаю, это в разы больше, чем американцев, австралийцев или японцев. Опрос российского Фонда Общественное мнение 2019 г. дал цифру в 51% россиян, которые считают отношения между Китаем и Россией «наиболее близкими и дружественными», и лишь 1% причислил КНР к «недружественным» государствам. За первостепенное развитие экономических связей с Китаем высказывается почти половина жителей на приграничных с ним территориях России (48%), и только 4% оценивает перспективы российско-китайских отношений как «плохие». Но ведь негативные настроения существуют, и вот сегодня уже китайские апологеты «кимерики» рассуждают о российской угрозе, о ненадежности и неперспективности России как партнера, о её готовности сговориться с Вашингтоном за спиной Китая.

Конечно, в политике слово «никогда» неприемлемо. Но сговор с России с США против Китая – это из разряда ненаучной фантастики. Хотя бы потому, что США не верят сегодня ни российские политики, ни рядовые граждане. 71% россиян, как показал упомянутый выше опрос ФОМ, считают США недружественным России государством. В том же году исследование, проведенное Лабораторией изучения общественного мнения Института истории ДВО РАН на приграничных с Китаем территориях Тихоокеанской России показало, что 42% их жителей рассматривают политику США как угрозу интересам России и только 7% в них главного экономического партнера. И это позволяет нам предполагать, что попытки Вашингтона рассорить Россию с Китаем обречены на неудачу. Но такое положение дел не является основанием для того, чтобы расслабляться. США имеют богатейший опыт политических интриг, закулисных игр, основанных на традициях англо-саксонской дипломатии с её основополагающим принципом «разделяй и властвуй», и ещё попортят немало крови и России и Китаю.

Обращаясь к прошлому, можно вспомнить чуть ли не детективные истории, как США невольно, а зачастую сознательно корректировали ход российско-китайских отношений и всегда делали это исключительно в свою пользу и ради своих интересов. Тут и попытки США закрепиться в Сибири в середине 19 в., и подталкивание ими Японии к войне против России в начале 20 столетия, и неожиданное обхаживание советских лидеров в конце 1950-х, а китайских – в начале 1970-х. В общем, с нашими «американскими партнерами», как называет их Президент Путин, надо всегда держать ухо востро. Они весьма поднаторели в подковерной политике, многоходовых тайных операциях, сталкивании лбами своих реальных и потенциальных соперников. Экспертов уровня Киссинджера на американском политическом небосклоне сегодня, вроде бы, не видать, но это не означает, что их нет.

При этом, пытаясь анализировать и прогнозировать действия американских стратегов, всегда надо держать в уме один наиважнейший мотив, который всегда подспудно влияет на выбор их приоритетов. Сегодня совершенно очевидно, что одна из главных причин развернувшейся ныне борьбы США против Китая – экономическая конкуренция. Его величество доллар, а не идеи демократии и свободы, является мотором американской политики. Любопытно, что при всех разнообразных нападках на Россию, санкциях и ограничениях, которые мы наблюдаем в последние полтора года, объем российско-американской торговли в 2019 г. вырос на 4,9%, тогда как торговля России с Китаем увеличилась только на 2,5%. Да и за первую половину 2020 г. объем торговли России с США сократился на 5,5%, в то время как с КНР – на 5,7, а с Южной Кореей, которая никаких санкций против нашей страны не вводит – на 27%.

Сегодня самой неустойчивой стороной треугольника Китай – Россия – США кажется последняя. Американская политическая система, как показывает нынешняя обстановка в стране, серьезно больна. В этих условиях среди российских политологов и международников доминируют представления, что конфликт США и Китая – это для России больше возможность, чем угроза. Однако мне кажется, что это – реальная угроза и для России, и для Китая, в которых в Белом доме и на Капитолийском холме все больше видят первопричину бед и проблем Америки. У США пока хватает сил и средств воевать на два фронта – и с Россией, и с Китаем, но все же выгоднее для него вновь втянуть их во внутренний конфликт. Нынешние склоки внутри политической элиты США не должны нас расхолаживать. Когда речь заходит об интересах Америки, которые основываются на сохранении того миропорядка, из которого США черпают ресурсы для своего процветания, внутренние противоречия отходят в сторону. Вне зависимости от того, кто окажется у руля страны по итогам грядущих выборов, наивно будет ожидать смены её внешнеполитического курса. И мы еще услышим много малоприятных слов с Капитолийского холма и из Белого дома и о Китае, и о России.