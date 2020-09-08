«Меридианы Тихого – 2020» в Приморье. Фестивальное автокино, ковровая дорожка с утеплением и никакого «Голливуда»

«Меридианы Тихого – 2020» в Приморье: когда пройдет, и что ждет гостей мероприятия. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Меньше месяца осталось до одного из самых ожидаемых культурных событий этого года. Многие уже догадались, о каком мероприятии пойдет речь. Разумеется, о 18-ом Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого». Он уже успел стать визитной карточкой Приморья, ведь за годы существования собрал во Владивостоке Сергея Жигунова, Константина Хабенского, Стивена Болдуина, Джулию Ормонд и других. Красная дорожка всегда блистала звездами театра и кино, поэтому о фестивале узнали далеко за пределами стран.

В этом году из-за пандемии и вызванных ею ограничений кинофестиваль пришлось перенести на более поздний срок. «Меридианы Тихого – 2020» пройдут с 10 по 16 октября. О том, что именно ждет жителей региона и гостей Приморья рассказали сами организаторы события.

ЗВЕЗДНЫЕ ДОРОЖКИ В ШУБКАХ И АВТОКИНО

Откроется и закроется кинофестиваль традиционно в Мариинском театре во Владивостоке. Локация довольна объемная, поэтому даже при условии ограничений по количеству посетителей, гостями мероприятия смогут стать сотни человек.

- Мы не отменили кинофестиваль. Нам надо сохранить то, чего нам удалось добиться к нашему 18-летию. Для красных дорожек в этом году понадобятся шубки, палантины – поэтому готовьтесь, - рассказывает Ефим Звеняцкий, генеральный директор МКФ стран АТР «Pacific Meridian». - Размещаться мы будем по-прежнему в отеле «Азимут». Кинотеатры тоже остались без изменения – «Океан» и «Уссури». Все будет звонко, прозрачно, звездные дорожки, рукопожатия, проходы и так далее. Дорожки в этом году будут более благоустроенными, сделаем утепление, как-никак, уже осень.

Новинкой совершеннолетнего фестиваля станет автокино. Картины будут транслировать для гостей на машинах на центральной площади Владивостока.

- Мы уже получили добро, нам отдают центральную площадь. Там мы организуем автокино, которое сможет вместить в себя 200 машин. Можно будет обниматься, целоваться и смотреть качественную картину. Автокино будет работать на протяжении всего фестиваля. Здесь же пройдут короткие встречи с актерами театра и кино, - отметил Ефим Звеняцкий.

Вместе с тем, в рамках мероприятия состоится «Эхо Меридиана Тихого». Оно пройдет трех приморских городах, куда приедут звезды и встретятся со зрителями. Картины увидят в Большом Камне, Арсеньеве и Артеме.

КОНЧАЛОВСКИЙ БУДЕТ, ИНОСТРАНЦЫ – НЕТ

Каждый год главной загадкой для гостей остается то, кто станет президентом фестиваля. В этом году такое предложение поступило блистательному кинорежиссеру Андрею Кончаловскому. По словам организаторов события, пока в таком предложении народный артист РСФСР не отказал, а значит шансы велики. Есть вероятность, что в рамках мероприятия будет показана его новая картина «Дорогие товарищи», которую он представил в Венеции буквально на днях, чтобы побороться за «Золотого льва». Главную роль в фильмы сыграла его супруга Юлия Высоцкая.

Всего на участие в фестивале заявили больше 1800 фильмов из 112 стран. На сегодня отобраны киноленты из 49 стран.

- Будет два фильма-открытия: «Эсав» Павла Лунгина и «Доктор Лиза» Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях, - говорит Юрий Гончаров, программный директор МКФ стран АТР «Pacific Meridian». -Иностранцев не будет. В этом году никто к нам не приедет. Все будет в режиме онлайн. К зрителям можно будет обратиться только интерактивно. Русские артисты приедут, русские будут.

Фильмов много. По словам организаторов, зрителей ждет игровое, документальное, драматическое кино. В отдельную программу вынесли блок французского кинематографа, которое категорически рекомендуется просмотреть влюбленным и просто ценителям хороших кинолент.

- Также у нас будут проходить мастер-классы с совершенно талантливым художником театра и кино Аддисом Гаджиевым и актером дубляжа Алексеем Рязанцевым. Последнего вы знаете по фильмам «11 друзей Оушена», «Властелин колец», «Гарри Поттер». Его голос звучал в этих картинах, - говорит Наталья Тимофеева, куратор кинопоказа и специальных программ МКФ стран АТР «Pacific Meridian».

Резюмируя, можно сказать, что фестиваль, который лишился традиционных дат проведения, голливудских звезд и встреч с иностранными актерами стал еще сильнее, и в этом году готов продемонстрировать все, чему научился сам. Как-никак, уже можно. Уже 18.

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