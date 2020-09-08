Ролевые игры или ЧП средь бела дня - подробности похищения женщины, связанной веревками в машине во Владивостоке

Мужчина увозил связанную женщину в неизвестном направлении. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Седьмого сентября в социальных сетях появилось сообщение о том, что на смотровой площадке проспекта Красоты во Владивостоке слишком много полицейских машин. Разумеется, такое резкое оживление улицы вызвало бурные обсуждение. Одной из основных версий причин такого «киноэпизода» было то, что оперативники ловят какого-то опасного преступника. Оказалось, действительно, опасного. Даже особо опасного.

Дальше события нас переносят во двор дома на улице Адмирала Юмашева. Именно там началась предыстории и там зародился повод для такой масштабной операции полицейских. Неизвестный мужчина насильно затолкал в машину «Тойота Аллион» женщину, которая сопротивлялась изо всех сил. Дальше иномарка стремительно умчалась в неизвестном направлении.

- Мы сидели в машине рядом с ними. На улице стояла женщина и бабушка. Все наблюдали эту картину. Между мужчиной и женщиной была перепалка на улице. Женщина не кричала, не звала на помощь. Они просто ссорились, - рассказывает в очевидец инцидента.

К счастью, свидетелем картины стала еще одна случайная прохожая. Она сразу поняла, что происходит что-то странное и позвонила «02». Оперативники быстро организовали план «Перехват» и передали всем нарядам ориентировки.

Женщина кричала и просила о помощи. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Трагедию предотвратили два сотрудника ДПС: Андрей Сницарук и Алексей Окулов. Чтобы понять, что могло случиться с женщиной, достаточно прочесть, что нашли в салоне машины вместе со связанной веревкой женщиной.

- В салоне найдены веревка, скотч, хомуты, две единицы огнестрельного оружия, алкоголь и шприцы со снотворными препаратами, - отметила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Самого похитителя 1962 года рождения доставили в полицию. Теперь же им займутся коллеги из СК.

Мужчина был вооружен и опасен. Фото: УМВД России по Приморскому краю

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия с использованием оружия», - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Озерчук, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю. – Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

А теперь главный вопрос – знакомы ли были мужчина и женщина. По информации источника «КП», они женаты, однако на данный момент они были на стадии бракоразводного процесса. Что именно стало причиной такой ссоры, имеется ли у мужчины разрешение на оружие и страдает ли он психическими расстройствами – еще предстоит выяснить. Кстати, за похищение супруги мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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