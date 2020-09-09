«Даже волосы не намочила»: мать двоих детей из Владивостока «оседлала» волну на вейксерфе, стоя на 15-сантиметровых шпильках

Видео с трюком набирает популярность в сети. Фото: @lugovayanasty

«Вы знаете, я это все сделала, чтобы просто проверить баланс своего тела. Катаюсь я на вейксерфе всего два сезона, в общей сложности вставала на доску раз 10. Чтобы испытать свою физическую подготовку решила сделать это на каблуках. Я кричала и боялась упасть, но все-таки отпустила веревку».

ЧУДО-ЖЕНЩИНА

На днях на просторах интернета появилось занятное видео. Кадры молниеносно разлетелись по группам сети и стали бурно обсуждаться жителями Приморья. А все дело в чудо-женщине, которая стала героиней экстремального кино. В нем она играет роль укротительницы волн. И ей, действительно, удалось «оседлать» их, но сделала она это с присущей женщинам элегантностью. Спросите, как? На каблуках. Притом каблук очень солидный – шпилька в 15 сантиметров. Так, дама в купальнике и в ботфортах стояла на доске и рассекала по бескрайнему морю вслед за катером, плавно кочуя по волнам.

За несколько дней видео со смелой дамой набрало сотни просмотром. Под публикацией появились десятки комментариев. Часть зевак были восхищены видео, другая – не поверила своим глазам. Скептики стали осыпать героиню сообщениями, в которых они обвиняют ее в монтаже. Однако назло всем злопыхателям видео оказалось не подделкой. Более того, снято оно с первого дубля.

- У меня не было никакой подготовки. Видео снято с первого раза и с первого дубля, там нет никакого монтажа, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Анастасия Луговая, героиня видеоролика. – На самом деле я просто хотела проверить баланс своего тела. Занимаюсь спортом, поэтому для меня это было важно. И вот перед вторым тайфуном мы с мужем поехали осуществлять задуманное. С собой я прихватила ботфорты на 15-сантиметровых каблуках. Я думала, что встану на вейксерф, но то, что отпущу веревку – нет. Но у меня все получилось. Даже волосы не намочила. Колоссальный выброс адреналина – оно того стоило.

Кстати, Анастасия впервые встала на доску в прошлом сезоне. В общей сложности она 10 раз укрощали волны на вейксерфе. Когда матерые серферы увидели, что натворила Анастасия, удивились. Ведь для такого трюка нужна подготовка посерьезнее. Но Анастасия – фитнес-инструктор, а бороться с самим собой для спортсменов – обычное дело.

СЧАСТЛИВЫЕ ТУФЛИ

Видео с трюком на шпильках принесло героине популярность. Многие уже стали узнавать Анастасия на улице. Прохожие говорят: «О, вы же та самая укротительница волн на шпильках». Сама же спортсменка признается, на видео неспроста наложен звук. Она испытывала бурю эмоций, поэтому кричала, да и упасть боялась.

У Анастасии двое детей: девочке 4 года, а сыну 2,5. Для малышей их мама чудо-женщина, которая ничем не уступает персонажам супергеройских фильмов. А туфли, в которых ей удалось покорить интернет, теперь выделяются из коллекции. Теперь они особенные. Счастливые.

- Муж уже привык к тому, что я такая активная. Друзья и все мои знакомые после того, как увидели видео, стали писать мне приятные сообщения. Гневные отзывы неверующих, конечно, тоже есть. Специально для них я опубликовала еще одно видео. Так сказать, без прикрас, чтобы никто не думал, что есть какой-то монтаж, - говорит Анастасия. – Там весь процесс. На кадрах видно, как я отпускаю веревку и стою на доске без нее. Это должно быть убедительно.

Вместе с тем подписчики и друзья Анастасии с нетерпением ждут нового сезона. Они рассчитывают на то, что спортсменка снова удивит всех чем-нибудь необычным. Главное – чтобы «туфли сидели».

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