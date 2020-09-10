«Что, опять?» Неизвестные второй день подряд "минируют" торговый центр ГУМ во Владивостоке

По тревожному вызову были подняты все экстренные службы. Фото: Наталья ГАБОВСКАЯ

Торговый центр «Малый ГУМ» второй день подряд подвергается нападкам электронных «террористов». Тревожное письмо пришло на почту полиции еще и в четверг, 10 сентября. В сообщении говорилось о том, что в здании ТЦ заложена бомба. Как и в прошлый раз, конкретное место названо не было. Информацию корреспонденту «КП-Владивосток» подтвердил источник в силовых структурах.

По тревожному вызову были подняты все экстренные службы. Какой бы сомнительной не была информация, ее нужно проверить. Из здания ТЦ были эвакуированы посетители и сотрудники магазинов. Саперы сейчас исследуют помещения, чтобы выяснить, есть ли в ГУМе предмет, вызывающий подозрение.

Напомним, вчера такое же сообщение поступило в полицию на счет того же «Малого ГУМа» и «Калины Молл». Работа торговых центров была приостановлена до тех пор, пока силовики с собаками не обыщут все этажи зданий. Разумеется, всех людей также в срочном порядке вывели из ТЦ. К счастью, правоохранители ничего не нашли. Сообщение о минировании было ложными. О результатах новой операции по поиску взрывчатки пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке «заминировали» сразу два крупных торговых центра

Экстренные службы в срочном порядке эвакуировали из зданий посетителей и работников (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14